2020年12球団の開幕投手は…プロ野球セ・パ両リーグ開幕戦組み合わせ一覧＜…

セ・リーグ
▼読売ジャイアンツ－横浜DeNAベイスターズ（東京ドーム・18時開始）
開幕投手
巨人：菅野智之（3年連続6回目）
DeNA： 未定
▼東京ヤクルトスワローズ－阪神タイガース（神宮球場・13時開始）
開幕投手
ヤクルト：未定
阪神：西勇輝（公表報道、オリックス時代から2年ぶり2回目）
▼広島東洋カープ－中日ドラゴンズ（マツダスタジアム・13時30分開始）
開幕投手
広島：大瀬良大地（公表報道、2年連続2回目）
中日：大野雄大（公表報道、3年ぶり3回目）
パ・リーグ
▼東北楽天ゴールデンイーグルス－オリックス・バファローズ（楽天生命パーク・13時開始）
開幕投手
楽天：則本昂大（公表報道、2年ぶり6回目）
オリックス：山岡泰輔（公表報道、2年連続2回目）
▼埼玉西武ライオンズ－北海道日本ハムファイターズ（メットライフ・14時開始）
開幕投手
西武：ザック・ニール（公表報道、初）
日本ハム：有原航平（3年ぶり2回目）
▼福岡ソフトバンクホークス－千葉ロッテマリーンズ（PayPayドーム・13時開始）
開幕投手
ソフトバンク：未定
ロッテ：未定
セ・リーグ
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