乃木坂46・白石麻衣「気分がワクワクするような曲」3選

シンガーソングライターのLOVEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「LOVE CONNECTION」。2月18日(火)放送のコーナー「LISTEN! MY PLAYLIST」に、乃木坂46・白石麻衣さんが登場!「気分がワクワクするようなプレイリスト」を紹介しました。アーティストやクリエイターが、普段聴いているこだわりのプレイリストを紹介するコーナー「LISTEN! MY PLAY LIST」。3月25日(水)リリースの25thシングルをもって、乃木坂46からの卒業を発表した白石麻衣さんが「オススメのプレイリスト」を紹介しました。LUCKY TAPESさんは、どの曲も好きなんですけど、この曲はリラックスしているときや移動中に聴いています。自分のプレイリストのなかでも上位に入る大好きな曲です。学生の頃から好きな曲なんですけど、先日卒業を発表させてもらって、“未来に向かって前向きに頑張ろう”という思いを込めて、選ばせてもらいました。出演している映画「スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼」主題歌です。映画にぴったりの楽曲ですし、ドキドキ・ワクワクさせてくれるような曲ですので、ぜひ映画と合わせて聴いていただきたいです。白石さんがヒロインをつとめる映画「スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼」は、2月21日(金)から公開します。詳しくは公式サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:LOVE CONNECTION放送日時:毎週月~木曜 TOKYO FM 11:30~13:00、毎週金曜TOKYO FM / FM OH! 11:30~11:55パーソナリティ:LOVE番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/love/