シド・明希「アニメサイドの期待を超えたい」新曲「delete」制作秘話を語る

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。2月17日(月)の放送では、4人組バンド・シドから明希さん(Ba)が登場! 3月4日(水)に発売されるNEWシングル「delete」のお話を伺いました。

(左から)明希さん、逹瑯

今回のシドの新曲「delete」は、アニメ「七つの大罪 神々の逆鱗」のオープニングテーマになっています。逹瑯:どうでしたか? (新曲「delete」を)作ってみて。アニメ(のタイアップ)って、けっこう難しいじゃん。「七つの大罪」だから、"バトルシーンにマッチするように"とか"(アニメの)ファンのことを考えて、少し寄せていこうかな"みたいなところもあった?明希:けっこうアニメサイドの方の要望も多くて。作品に沿えるように意識しました。逹瑯:どういう要望がくるの?明希:「ストリングスがこんな感じで鳴っていたらいいですね」みたいな。逹瑯:デモを聴いたうえで?明希:デモを聴いて。それで、僕が作ったときは(シングル化した音源と)いろいろ違ったんですけど、「ああしてくれ、こうしてくれ」みたいなのはけっこうあって。やっぱり、そうやって言われると、期待してもらえているのかなって。嬉しくて。逹瑯:一緒に作っている感じになるもんね。明希:そうそう、そうなんです。だから"期待を超えたいな"と思って、それ以上に頑張って頑張って……「どうですか?」って。逹瑯:じゃあ「ここ、こんなにいらないです」って言われたり(笑)。明希:それはなかったですね(笑)。昔はありましたよ、「ちょいやりすぎました?」「じゃあこれやめます」みたいな(笑)。そういう感じはありましたね。