2月25日(火)7:00から放送されるNHK Eテレ「シャキーン!」で、「サウンドファイターズ名勝負スペシャル」がオンエアされる。

スピーカーの上に紙人形を置き、それぞれが奏でる楽器の音による振動で紙相撲をする「サウンドファイターズ」。これまでにさまざまなアーティストが出場し、早朝から熱戦を繰り広げてきた。この日に放送されるのはその総集編で、過去の6つの名試合が一挙に披露される。

NHK Eテレ「シャキーン!」

サウンドファイターズ名勝負スペシャル

2020年2月25日(火)7:00~7:15

<放送内容>

・山内総一郎(フジファブリック)vs UK(MOROHA)

・大澤敦史(打首獄門同好会) vs 田渕ひさ子(NUMBER GIRL、bloodthirsty butchers、toddle、LAMA)

・成田ハネダ(パスピエ) vs エマーソン北村(シアターブルック、Jagatara2020)

・ちゃんMARI(ゲスの極み乙女。、ichikoro) vs H ZETT M(H ZETTRIO)

・小川幸慈(クリープハイプ)vs 鈴木研一(人間椅子)

・Rei vs 和嶋慎治(人間椅子)