スタイリッシュアクションゲーム『デビル メイ クライ 5』より、フィギュアシリーズ「ARTFX J」にて「バージル」が1/8フィギュアになって登場する。2020年6月発売予定で、価格は18,000円(税抜)。

2020年6月発売予定「ARTFX J バージル」18,000円(税抜)

バージルは、『デビル メイ クライ 5』に登場するダンテの双子の兄。実際の商品では、「閻魔刀」を構え、高速の一閃を繰り出しそうな瞬間のポーズを取っている。

また、黒を基調とした衣装に身を包んでおり、シャドーの濃淡や表面の艶感でさまざまなな黒が表現されている。コートとブーツカバーはベルベット調の質感を出すため、表面に細やかな造形が加えられており、革部分との質感の差が再現されている。

さらに、握りしめている「閻魔刀」は緻密な造形となっていて、柄や鍔だけでなく刃部分は刃文までを表現。下緒は本物の紐かのような仕上がりになっているという。同シリーズの「ARTFX J ダンテ」、「ARTFX J ネロ」(別売り)と並べて楽しむことができる。

