コトブキヤが展開するプラモデル「HMM ZOIDS」シリーズより、「EZ-036 デススティンガー」が再販。価格は14,800円(税抜)。

「HMM ZOIDS」シリーズは、その名の通り「ZOIDS(ゾイド)」シリーズのハイディテールかつ、可動性にすぐれたプラモデルのハイエンドマスターモデル。「デススティンガー」は、同シリーズの商品化アンケートにおいて、長年ユーザー投票の上位に位置し続けた真オーガノイド。

実際のプラモは、長く伸びた尾の先端に荷電粒子砲を再現。「AZ120mmハイパーレーザーガン」と「AZ120mmハイパービームガン」が展開、中央部砲身が伸縮し発射状態も再現できる。尾側面のカバーは展開し海サソリモードへ変形。前脚の「ストライクレーザーバイトシザース」と「レーザーカッター」が設定通りに可動。シザースは開閉して収納式AZ105mmリニアキャノンを露出させることができる。

また、頭部装甲も開閉し、装甲下に隠された複眼はクリアーパーツで再現。コックピットも開き、パイロットフィギュアを搭乗させることができる。加えて、頭部装甲の「Eシールドジェネレーター」が展開。口部に装備された「レーザーファング」は内側と外側が独立して可動する。

さらに、「AZ930mm2連装ショックガン」は基部が可動し傾度を調整することが可能。後方のロケットブースターと四対の歩脚は柔軟に可動する。なお胸部底面のスラスターハッチも展開させることが可能で、ノズル部は「フライングベース・ネオ」に対応している。

