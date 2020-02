2020年3月発売予定「MEGATRON(メガトロン) DX Ver.」58,000円(税抜)

22017年に公開された映画『トランスフォーマー/最後の騎士王』より、「メガトロン」のDX版フル可動ハイエンドフィギュアが登場する。GOODSMILE ONLINE SHOP限定販売で2020年3月に発売される。価格は58,000円(税抜)。

メガトロンは、『トランスフォーマー/最後の騎士王』に登場するディセプティコンのリーダー。作中では、エイリアンジェットに変形することができる。実際の商品は、騎士をイメージしてデザインされたその姿を、精密な造形とウェザリング表現を含むリアルな塗装で再現しているとのこと。全高約48cm。

また、全身の可動ポイントは70カ所あり、LEDによって目およびフュージョンキャノンが光るライトアップギミックも搭載(電池別売り)。パーツ交換によってバトルマスクおよび牙の有り/無しを再現可能となっている。武装として、ブルートソードとフュージョンキャノンが付属。

さらに、DX Ver.の本商品には、通常版の内容に加え、ブルートシールドが同梱されている。

(C)2018 TOMY. (C)2016 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. TM & (R) denote Japan Trademarks. Manufactured under license from TOMY Company, Ltd. For sale in Japan only.