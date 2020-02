木村拓哉「ドラえもん」声優オファーに「これ、ハメにきてんのか!?”」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。2月23日(日・祝)の放送では、リスナーから寄せられたメッセージに答えました。<リスナーからのメッセージ>「『映画ドラえもん のび太の新恐竜』の公開アフレコの様子を拝見しました。公開アフレコと通常のアフレコでは、気持ちや心構えなど何か違う部分はありましたか? それともいつもと変わりませんか? ドラえもん映画を観るのは約30年ぶりで、今から楽しみです」(39歳 女性)最初にオファーがあった際、「ついにテレビ朝日さんも(ニンゲン観察バラエティ)『モニタリング』のような(ドッキリ系の)番組を始めるんですかって……マジで最初はそういう思いで、“これ、ハメにきてんのか!?”ってすごく疑っていましたね」と振り返ります。そんな思いが一変したのは、台本を受け取ったとき。「台本をボンって出されたときに、“これ、ガチだ!”と思って(苦笑)。今回、50周年ですよ!? 自分の人生よりも先輩ですからね。物心がついたときに既に存在していた『ドラえもん』の世界観に、自分がお邪魔するのはすごく不思議な気持ちだった」と話します。木村が演じたのは、謎の男・ジル。「アフレコをやっていくと、自分が関係しているシーンを観るわけですよ。そこにはドラえもんやのび太の声が入っていたり、ジャイアンやスネ夫が叫んでいたりするんです。『ドラえもん』を観て育ってきた者としては、冷静に考えるとみんな驚くと思うんですけど、50周年を迎えるにあたって、のび太は50年間ずっと10歳なんですよ。すごくないですか(笑)? のび太で居続けてくれるから、僕らが『ドラえもん』を寄りかかる場所として観てこられたんだなぁと、冷静に作業をしていて思って……」とコメント。さらには「(作品に対して)自分がどういうアレンジを加えられたかわからないですけど。声優って、表情で伝えられるわけじゃないし、本当に“声のみ”でそのシーンを成立させないといけないので、やってみて改めて、声優さんって“スゲ~な!”ってリスペクトしました」と感想を口にしていました。また、この日は以前の放送でメッセージを紹介したリスナーからのレスポンスを2通紹介。<リスナーからのメッセージ>「私は昨年、“鶏の解剖の件”でメッセージを読んでもらった者です。鶏の解剖は、無事に終わりました。正直に言います! 解剖はやっぱりできなかったです。実験室にいることが精一杯でした。でも三浦翔平さんと大島優子さんの2人が出演していたあの日に、私のくだらないメッセージを読んでもらったことに、申し訳なく思いつつ、とても嬉しかったです。そして『向き合わなきゃいけないことに向き合わないと、次はない』という拓哉さんの言葉、これから先も忘れません。また心が折れそうになったときは、あの日のラジオを聴いて頑張れそうです。本当にありがとうございました。解剖できなくてごめんなさい」(16歳 女性)このメッセージに、木村は「(解剖はできなかったけど)その場にいられたのはすごいこと。そこで解剖したかしなかったかではなく、そこで何を感じて、何を思って自分のできることと、できないことを把握できたかが、一番大事なこと」と助言しました。「以前、“恋愛相談”をさせてもらった者です。2回目の告白をしましたが、結果はフラれちゃいました。まだ吹っ切れていないんですけど、もう諦めて前を向いていこうと思います。(ゲストの)三浦翔平さんと大島優子さん、そしてキャプテン(※本番組での木村の呼称)のおかげで告白する勇気が出て、告白することができました。本当にありがとうございます。そして今は『Go with the Flow』を聴いて、毎日前を向いて頑張っています」(15歳 男性)木村は「そっか~、フラれちゃったかぁ……でも1回フラれたうえで、もう1回告白するということは、その子のことが相当好きだったんだね。告白した勇気もすごいけど、その告白した相手の女の子もすごくしっかりしてそうだよね。僕は2人に拍手を送りたい」と話します。そして、この男性リスナーに向けて「“もう諦めて前を向いていこうと思います”と書いてあるけど、君に届いてほしい1曲を」とのメッセージとともに「One and Only」をオンエアしました。次回3月1日(日)の放送は、歌手で俳優の及川光博さんを迎え、お届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/