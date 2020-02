村上春樹「ビバップ」の創始者・ディジー・ガレスピー ライブの記憶を振り返る

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMの特別番組「村上RADIO」。2月16日(日)の放送は、2月23日(日・祝)19時から放送される「村上RADIO~ジャズが苦手な人のためのジャズ・ヴォーカル特集」の“予習編”をオンエア。本記事では、後半3曲と“今日の最後の言葉”についてお話しされた概要を紹介します。古今東西のさまざまなジャズを聴いてきた村上春樹さんによる、これまでにない“ジャズ入門編”「村上RADIO~ジャズが苦手な人のためのジャズ・ヴォーカル特集」。ジャズが苦手な人でも、楽しく聴けるような村上流の入門企画を、2月16日(日)、23日(日・祝)の2週にわたってお送りします。映画「ティファニーで朝食を」のテーマ音楽というと、もちろん「ムーン・リバー」が有名なんだけど、このもう1つのテーマも素敵な音楽です。耳にする機会は少ないですけど、僕はこの曲、昔から好きでした。聴いていると、映画のシーンが頭にすっと浮かんできます。オリジナル・サウンドトラック盤では、タイトルは「Breakfast at Tiffany's」とクレジットされていますが、このダイアン・ハブカのアルバムでは「Lovers in New York(ニューヨークの恋人たち)」というタイトルに変えられています。もともとは歌詞のない曲だったんだけど、歌詞をつけるときにタイトルも変えたんですね。ハブカさんの、映画音楽だけを集めたこのアルバムは、2005年に録音されました。選曲もなかなか面白く、ロバート・アルトマンが監督した映画「ロング・グッドバイ」のテーマなんていう渋いものも入っていて、通にも楽しめる出来になっています。それでは、ダイアン・ハブカが歌う「Lovers in New York」を。カーティス・スタイガーズという歌手のことは、よく知りませんでした。でも、たまたま中古屋さんのバーゲンで買ってきたこのCDが、けっこう気に入っています。もともとはジャズのサックス奏者で、ジーン・ハリスのバンドなんかにも入っていたそうです。途中、ポップス歌手としてもデビューしたんだけど、もうひとつ満足できなくて、結局こうしてジャズを歌うようになったということです。2003年に録音されたこのアルバムには、キンクスとかボブ・ディランとかジョー・ジャクソンとかビリー・ジョエルなんかの比較的地味な曲が選ばれていて、ラインナップを見ているだけで「おお」とか思います。スタイガーズさん、なかなか選曲のセンスがいいです。なかでも、このニック・ロウの作った「You Inspire Me」。僕は、このアルバムを聴くまで、聴いたことがなかったんですが、「ふうむ」と思わず唸りたくなるような味わい深い曲です。聴いてみてください。冬も深まっています。今日のエンディングは、ソニー・ロリンズの演奏する「ウィンター・ワンダーランド」です。ロリンズが演奏すると、あんまり冬景色っぽくないですけど、とりあえず季節もので――。今日の最後の言葉は、トランペッターのディジー・ガレスピーです。これは、僕が直接耳にした言葉です。1990年代の初め、アメリカに住んでいるときに、ニューヨークの「ブルーノート」でガレスピーのバンドの演奏を聴いたんですけれど、日本人の客は、ほとんどテーブルに突っ伏して寝てるんです。というのも、日本から飛行機で東海岸に着いて、ジャズクラブで演奏が始まる頃には、もう時差ぼけで眠くってしょうがないんです。僕にも何度かそういう経験があります。とにかく我慢できないくらい眠い。で、ガレスピーはお茶目な人だから、ソロを吹きながらテーブルを回って、眠っている人の耳元に「びゅっ」と大きい音を出して、一人ひとり目を覚まさせるんです。店内は大爆笑でした。そのときのガレスピーの言葉。今日はここまで。来週日曜日の全国放送でも引き続きジャズ・ヴォーカル特集をやります。お楽しみに。この記事で紹介できなかった選曲やそのほかの内容は、以下の記事よりチェックできます。▶▶ 村上春樹「男女関係って、理解も大事だけど、誤解もほとんど同じくらい大事」ラジオ番組で語る▶▶村上春樹「不思議な中毒性がある」チェト・ベイカーの魅力を語る*番組の感想を送ってくれた方のなかから10名の方に、「村上RADIO」オリジナルTシャツをプレゼント! 詳しくはWebサイトをご確認ください。<2月23日(日・祝)放送番組概要>番組名:村上RADIO~ジャズが苦手な人のためのジャズ・ヴォーカル特集放送日時:2月23日(日・祝)19:00~19:55放送局:TOKYO FMをはじめとするJFN系列全国38局ネットパーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/