明治安田生命J1リーグ第1節が21日から23日にかけて各地で開催された。

3年連続で金曜開幕となったJ1リーグ。浦和レッズが新加入FWレオナルドなどの得点で湘南ベルマーレに3－2の勝利。同試合では今季から導入されたビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）による湘南へPKが与えられる一幕もあった。

昨季王者の横浜F・マリノスは本拠地でガンバ大阪と対戦。オフサイドトラップのミスなどから前半に2点を失った横浜FMは、後半に昨季の得点王マルコス・ジュニオールがスーパーゴールを決めたがその1点に留まり、1－2で敗れた。

1節終了時点で首位に立ったのは鹿島アントラーズ相手に3－0の完勝を収めたサンフレッチェ広島。最多の4得点を挙げて北海道コンサドーレ札幌を下した昇格組の柏レイソルが2位に続いている。

開幕節の結果は以下の通り。

■J1第1節全結果

湘南ベルマーレ 2－3 浦和レッズ

ベガルタ仙台 1－1 名古屋グランパス

川崎フロンターレ 0－0 サガン鳥栖

柏レイソル 4－2 北海道コンサドーレ札幌

セレッソ大阪 1－0 大分トリニータ

清水エスパルス 1－3 FC東京

横浜F・マリノス 1－2 ガンバ大阪

サンフレッチェ広島 3－0 鹿島アントラーズ

ヴィッセル神戸 1－1 横浜FC

■J1順位表

1位 広島（勝ち点3／得失点差＋3）

2位 柏（勝ち点3／得失点差＋2）

3位 FC東京（勝ち点3／得失点差＋2）

4位 浦和（勝ち点3／得失点差＋1）

5位 G大阪（勝ち点3／得失点差＋1）

6位 C大阪（勝ち点3／得失点差＋1）

7位 名古屋（勝ち点1／得失点差0）

7位 横浜FC（勝ち点1／得失点差0）

7位 神戸（勝ち点1／得失点差0）

7位 仙台（勝ち点1／得失点差0）

11位 川崎（勝ち点1／得失点差0）

11位 鳥栖（勝ち点1／得失点差0）

13位 湘南（勝ち点0／得失点差ｰ1）

14位 横浜FM（勝ち点0／得失点差－1）

15位 大分（勝ち点0／得失点差－1）

16位 札幌（勝ち点0／得失点差－2）

17位 清水（勝ち点0／得失点差－2）

18位 鹿島（勝ち点0／得失点差－3）

■J1第2節対戦カード（28日、29日、3月1日）

▼28日

19：00 鹿島 vs 神戸

▼29日

14：00 FC東京 vs 横浜FM

14：00 鳥栖 vs C大阪

14：00 名古屋 vs 湘南

15：00 川崎 vs 札幌

▼3月1日

14：00 大分 vs 清水

14：00 横浜FC vs 柏

14：00 G大阪 vs 仙台

14：00 浦和 vs 広島