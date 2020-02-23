明治安田生命J1リーグ第1節が21日から23日にかけて各地で開催された。
3年連続で金曜開幕となったJ1リーグ。浦和レッズが新加入FWレオナルドなどの得点で湘南ベルマーレに3－2の勝利。同試合では今季から導入されたビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）による湘南へPKが与えられる一幕もあった。
昨季王者の横浜F・マリノスは本拠地でガンバ大阪と対戦。オフサイドトラップのミスなどから前半に2点を失った横浜FMは、後半に昨季の得点王マルコス・ジュニオールがスーパーゴールを決めたがその1点に留まり、1－2で敗れた。
1節終了時点で首位に立ったのは鹿島アントラーズ相手に3－0の完勝を収めたサンフレッチェ広島。最多の4得点を挙げて北海道コンサドーレ札幌を下した昇格組の柏レイソルが2位に続いている。
開幕節の結果は以下の通り。
■J1第1節全結果
湘南ベルマーレ 2－3 浦和レッズ
ベガルタ仙台 1－1 名古屋グランパス
川崎フロンターレ 0－0 サガン鳥栖
柏レイソル 4－2 北海道コンサドーレ札幌
セレッソ大阪 1－0 大分トリニータ
清水エスパルス 1－3 FC東京
横浜F・マリノス 1－2 ガンバ大阪
サンフレッチェ広島 3－0 鹿島アントラーズ
ヴィッセル神戸 1－1 横浜FC
■J1順位表
1位 広島（勝ち点3／得失点差＋3）
2位 柏（勝ち点3／得失点差＋2）
3位 FC東京（勝ち点3／得失点差＋2）
4位 浦和（勝ち点3／得失点差＋1）
5位 G大阪（勝ち点3／得失点差＋1）
6位 C大阪（勝ち点3／得失点差＋1）
7位 名古屋（勝ち点1／得失点差0）
7位 横浜FC（勝ち点1／得失点差0）
7位 神戸（勝ち点1／得失点差0）
7位 仙台（勝ち点1／得失点差0）
11位 川崎（勝ち点1／得失点差0）
11位 鳥栖（勝ち点1／得失点差0）
13位 湘南（勝ち点0／得失点差ｰ1）
14位 横浜FM（勝ち点0／得失点差－1）
15位 大分（勝ち点0／得失点差－1）
16位 札幌（勝ち点0／得失点差－2）
17位 清水（勝ち点0／得失点差－2）
18位 鹿島（勝ち点0／得失点差－3）
■J1第2節対戦カード（28日、29日、3月1日）
▼28日
19：00 鹿島 vs 神戸
▼29日
14：00 FC東京 vs 横浜FM
14：00 鳥栖 vs C大阪
14：00 名古屋 vs 湘南
15：00 川崎 vs 札幌
▼3月1日
14：00 大分 vs 清水
14：00 横浜FC vs 柏
14：00 G大阪 vs 仙台
14：00 浦和 vs 広島