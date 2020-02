23日、2020年の明治安田生命J2リーグが開幕し、全11試合が行われた。

昨シーズンのJ3を優勝しJ2へ昇格してきたギラヴァンツ北九州は、ホームにアビスパ福岡を迎えての“福岡ダービー”に臨んだ。試合は44分に福岡のFW遠野大弥がゴールネットを揺らし、0-1で福岡が勝利。北九州は4年ぶりのJ2の舞台で、今シーズン初勝利とはならなかった。

ホームで開幕を迎えたジュビロ磐田は、モンテディオ山形と対戦。東京オリンピック日本代表候補のFW小川航基が前半で2ゴールを挙げる活躍を見せ、2-0の勝利を挙げた。

昨シーズンのJ2で3位だった大宮アルディージャは、アウェイで水戸ホーリーホックを相手に2-1で勝利。先制しながら1度は追いつかれたものの、後半から途中出場のFW富山貴光が勝ち越しゴールを奪い白星を飾った。

その他の結果、また順位表などは以下の通り。

■J2第1節結果

ギラヴァンツ北九州 0-1 アビスパ福岡

水戸ホーリーホック 1-2 大宮アルディージャ

ザスパクサツ群馬 0-3 アルビレックス新潟

ジェフユナイテッド千葉 1-0 FC琉球

FC町田ゼルビア 0-0 ヴァンフォーレ甲府

ジュビロ磐田 2-0 モンテディオ山形

ファジアーノ岡山 1-0 ツエーゲン金沢

レノファ山口 1-0 京都サンガF.C.

徳島ヴォルティス 3-0 東京ヴェルディ

V・ファーレン長崎 1-0 栃木SC

愛媛FC 1-2 松本山雅FC

■J2順位表

1位 新潟(勝ち点3/得失点差3)

1位 徳島(勝ち点3/得失点差3)

3位 磐田(勝ち点3/得失点差2)

4位 大宮(勝ち点3/得失点差1)

4位 松本(勝ち点3/得失点差1)

6位 千葉(勝ち点3/得失点差1)

6位 岡山(勝ち点3/得失点差1)

6位 山口(勝ち点3/得失点差1)

6位 福岡(勝ち点3/得失点差1)

6位 長崎(勝ち点3/得失点差1)

11位 町田(勝ち点1/得失点差0)

11位 甲府(勝ち点1/得失点差0)

13位 水戸(勝ち点0/得失点差−1)

13位 愛媛(勝ち点0/得失点差−1)

15位 栃木(勝ち点0/得失点差−1)

15位 金沢(勝ち点0/得失点差−1)

15位 京都(勝ち点0/得失点差−1)

15位 北九州(勝ち点0/得失点差−1)

15位 琉球(勝ち点0/得失点差−1)

20位 山形(勝ち点0/得失点差−2)

21位 群馬(勝ち点0/得失点差−3)

21位 東京V(勝ち点0/得失点差−3)

■J2第2節対戦カード

大宮 vs 徳島

山口 vs 北九州

琉球 vs 岡山

水戸 vs 栃木

千葉 vs 町田

東京V vs 金沢

甲府 vs 群馬

松本 vs 新潟

京都 vs 長崎

福岡 vs 磐田

愛媛 vs 山形