アニメ「Fate/Grand Order -絶対魔獣戦線バビロニア-」と、アニメ「あらいぐまラスカル」のコラボグッズが発売される。

このたびのコラボは「Fate/Rascal Order -絶対魔獣洗線アライグマ-」と題し、ラスカルが藤丸立香、マシュ・キリエライト、ロマニ・アーキマン、ギルガメッシュ、マーリン、キングゥに扮したコラボレーションアートがお目見え。また同コラボを記念し、3月21日から4月24日まで東京・東京スカイツリータウン・ソラマチ内にあるテレビ局公式ショップ・ツリービレッジにて限定グッズが販売される。商品情報や販売方法などは公式サイト、SNSなどにて発表される。

(c)TYPE-MOON / FGO7 ANIME PROJECT (c) NIPPON ANIMATION CO., LTD.