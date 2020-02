「まんがタイムきららフォワード」(芳文社)で連載中のマウンテンプクイチさんの女子野球マンガが原作のテレビアニメ「球詠(たまよみ)」で、人気ゲームクリエーターの麻枝准(まえだ・じゅん)さんがオープニングテーマ(OP)、エンディングテーマ(ED)の作詞、作曲を手がけることが分かった。麻枝さんは「『野球なら麻枝、麻枝なら野球』と言われているぐらいなので、プレッシャーもありますが、どんな映像がついて流れるのかお客さんと一緒に楽しみたいと思います」とコメントを寄せている。

前田佳織里さんら声優陣による「新越谷高校女子野球部」がオープニングテーマ「Never Let You Go!」、シンガー・ソングライターの七穂さんがオープニングテーマ「Never Let You Go!」を歌う。

「球詠」は、2016年から「まんがタイムきららフォワード」で連載中。野球への道をいったんあきらめたまま、野球部が停部中の新越谷高校に進学した武田詠深が、自分の球を受け止めることができる山崎珠姫とバッテリーを組み、全国大会を目指す。アニメは4月からTOKYO MX、ABCテレビほかで放送。