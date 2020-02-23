TVアニメ「俺の指で乱れろ。～閉店後二人きりのサロンで…～」が4月5日よりTOKYO MXにて放送される。
本作はneco「俺の指で乱れろ。～閉店後のサロン、意地悪に焦らされて」のアニメ化作品。“僧侶枠”の愛称で親しまれるComicFestaアニメの最新作で、通常版としてショートアニメがTV放送されるほか、過激なシーンを盛り込んだ完全版がComicFestaアニメのWebサイトにて有料配信される。通常版と完全版でキャストが異なり、通常版には、舞台となる美容室「Freja」のカリスマ美容師・七瀬蒼甫役に駒田航、アシスタントの星谷ふみ役に山岡ゆり、女性に大人気のモデル・千葉要役に永塚拓馬が名を連ねた。なお放送に先がけて、3月29日25時よりTOKYO MXで特番がオンエアされる。
TVアニメ「俺の指で乱れろ。～閉店後二人きりのサロンで…～」
TOKYO MX：2020年4月5日（日）より毎週日曜日25:00～（通常版のみ）
YouTube、ニコニコ動画にて配信（通常版のみ）
スタッフ
原作：neco
監督：熨斗谷充孝
脚本：佐和山進一郎
キャラクターデザイン・総作画監督：永井泰平
音響監督：えのもとたかひろ
音響制作：スタジオマウス
制作：ピカンテサーカス
アニメーション制作：マジックバス
製作：彗星社
キャスト
七瀬蒼甫：駒田航（通常版） / 佐和真中（完全版）
星谷ふみ：山岡ゆり（通常版） / はちみつこ（完全版）
千葉要：永塚拓馬（通常版） / 桜ICE獅子丸（完全版）
(c)neco/Suiseisha Inc.