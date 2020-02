木村拓哉さんが出演するNHKの音楽番組「SONGS」で、木村さんとロックユニット「B’z」の稲葉浩志さんの対談が放送されることが2月22日、分かった。木村さんと稲葉さんの対談はテレビでは初めて。

番組では、木村さんがプライベートでも交流のある稲葉さん作詞の「One and Only」などを披露。対談では、稲葉さんが木村さんのソロライブを客席で見たときの思い、二人の交流のきっかけとなった海での印象的な出会い、「One and Only」が出来上がるまでのエピソードなどが語られ、稲葉さんが木村さんの存在を「One and Only」という言葉で表現するという。

SONGS「木村拓哉」は、NHK総合で2月29日午後11時から放送される。再放送は3月6日深夜1時40分から。