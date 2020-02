FJ240キット復活！　ノスタルジック2デイズで3セットのみ特別価格で限定販売！｜OS技研

R30スカイラインなどに! OS技研



開幕まであと1時間となる日本最大級のクラシックモーターショー「Nostalgic2days(ノスタルジック2デイズ)」。



240 KIT FOR NISSAN FJ20



その会場限定で3セットのみが特別価格にて販売されるのが、OS技研のFJ20型用2.4Lキット[240 KIT FOR NISSAN FJ20]。







構成パーツはNA仕様向けで、88mmストロークのクランク、芯間140.5mmのクロモリ鍛造I断面コンロッド、φ91mm、φ92mmのアルミ鍛造ピストン(3本リング)となっている。



価格79万8000円+税のところ、特別価格の60万円+税となるとのこと。



3.0L KIT FOR NISSAN L2



また同様に「3.0L KIT FOR NISSAN L28」も当日限定で3セット限定特価での販売を行う。

価格は70万+税となっている。







このほか、L6用ディストリビューターのアルミ無垢仕様(通常はアルマイト処理)が

限定3個で現地販売のラインアップに追加された。







自分で磨き込みたいオーナー向けだ。





【Nostalgic 2days 開催概要】

名称 Nostalgic 2days(ノスタルジックツーデイズ)

会期 2020年2月22日(土)〜23日(日)の2日間

時間一般来場の方 10:00~17:00(両日共最終入場16:30)

会場 パシフィコ横浜 展示ホール(B・C・D)

神奈川県横浜市みなとみらい地区 みなとみらい線「みなとみらい」駅 改札左手より徒歩5分

入場料当日券 2,500円(500円金券付き・税込)

2日通し券 当日:4,200円(500円金券×2付き・税込)



主催 Nostalgic 2days事務局



Nosweb.jp 最新記事一覧へはこちらから