お笑いコンビ・どぶろっく「大きなイチモツを授けよう～」大黒摩季に楽曲を褒められる!?

<番組概要>
番組名:SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ:とーやま校長
放送日時:月~金曜 22:00~23:55