赤西仁のベストアルバム「OUR BEST」が4月22日にリリースされる。

赤西初のベスト盤となる「OUR BEST」はファンクラブ会員から募ったリクエストをもとに選曲した“YOUR BEST”、彼自身が選曲した“MY BEST”の2枚のディスクで構成される。2014年立ち上げのレーベル・Go Good Recordsからリリースされた作品に加え、 独立前の楽曲も新たにレコーディングして収められる。また通常盤にはボーナストラックとして「But I Miss You」と新曲「Alone」を収録。初回限定盤Aには12曲のミュージックビデオ、初回限定盤Bには独立から5年間の軌跡を追ったドキュメンタリー映像とコンサートツアーのMC集を収めた映像ディスクが付属する。

赤西仁 コメント

ファンの皆様に楽曲アンケートを取ってなるべく忠実に選曲をしました。十年って長いようで短いなと思いました。とりあえず、もう数十年宜しくお願いします。

赤西仁「OUR BEST」収録内容

CD収録予定曲

・Care

・Wonder

・ムラサキ

・Eternal

・Oowah

・Hey What's Up?

・Key To Your Heart

・アイナルホウエ

・Love Song

・Good Time

・Lucky

・Let Me Talk To U

・Baby

・Christmas Morning(2015 Mix Ver.)

・We'll Be Alright

・Summer Kinda Love

・But I Miss You(※通常盤ボーナストラック)



MY BEST

・Sun Burns Down

・Aphrodisiac

・Summer Loving

・New Life

・Slow

・Mi Amor

・Baila

・We The Party

・Dayum

・We The Fire

・Blessed

・Fill Me Up

・Yesterday

・Opaque(Rearranged)

・THANK YOU

・Love Yourself

・Alone(※通常盤ボーナストラック)

初回限定盤A付属映像ディスク

Music Video

・Good Time

・Mi Amor

・Let Me Talk To U

・Choo Choo SHITAIN

・Summer Kinda Love

・Fill Me Up

・Yesterday

・Feelin'

・THANK YOU

・OohLaLa

・Thoughts

・Baby

初回限定盤B付属映像ディスク

・「JIN AKANISHI 5th Anniversary Our Years Film」

・別に大して面白くないけどコンサートのMC集



※楽曲「Blessed」は、2つ目のeにグレイヴアクセント付きが正式表記。