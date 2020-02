王者立海の豪華声優陣が揃うライブイベントのKV＆グッズがついに解禁！

TVアニメ『テニスの王子様』より、5月2日(土)、5月3日(日)に開催される立海大附属中学校にスポットを当てたイベント「テニプリ BEST FESTA!! 王者立海大」のキービジュアル、グッズが解禁となった。



2001年よりテレビ東京系列にて放送が開始されたアニメ『テニスの王子様』。2012年からは『ジャンプSQ.』(集英社)で大人気連載中の『新テニスの王子様』がテレビアニメ化する他、イベント開催や劇場版の公開等を展開し、長年にわたり多くのファンに支持され続けている。



また、過去のテレビアニメ『テニスの王子様』(2001年放送開始)で描いてきた名試合を、スタッフ・キャストが新たな想いを込めて描き出すプロジェクト『テニスの王子様 BEST GAMES!!』が2018年より始動。その連動企画として、2019年1月に開催されたライブイベント『テニスの王子様 BEST FESTA!! 青学 vs 氷帝』も大盛況の内に幕を閉じた。



同じく「テニスの王⼦様 BEST GAMES!!」の連動企画として2020年5⽉2⽇(⼟)・5⽉3⽇(⽇)2⽇間全3公演で開催される、⽴海⼤附属中学校にスポットを当てた「テニプリ BEST FESTA!! 王者⽴海⼤」の⽴海メンバーが揃うキービジュアルがついに解禁! いつもと違った雰囲気の⽴海メンバーの出で⽴ちに注⽬だ。



加えて、特典付SSスタンディングチケットの特典グッズのビジュアルも解禁。アクリル板ペンライト、シリコンバンド、キービジュアルクリアカードの豪華3点、いずれも特典付SSスタンディングチケット限定のデザインとなっている。

また、特典付SSスタンディングチケットでは、会場への先⾏⼊場も可能! 詳細はHPにて追って発表される。



本イベントのチケットのプレイガイド先⾏抽選販売も、1月21日(⾦)12:00からローソンチケットにて受付中だ。

豪華ゲストの出演も決定している「テニプリ BEST FESTA!! 王者⽴海⼤」に乞うご期待!



(C)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト (C)許斐 剛/集英社・NAS・テニスの王子様プロジェクト