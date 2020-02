「ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期 最原終一」9,500円(税抜)

ゲーム『ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期』より「最原終一」のフィギュアが登場。価格は9,500円(税抜)。

最原終一は、『ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期』に登場する“超高校級の探偵”の才能を持つ少年。探偵業を営む伯父の助手をしていたが、あるとき遭遇した殺人事件を警察より先に解決しことから才能を認められる。

実際のフィギュアは、推理中の場面の切り取ったような表現になるようなこだわりのある造形となっている。また、黒を基調とした服を着用しているため、皺で服の立体感が出せるように彩色されている。現在は販売終了している。

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.