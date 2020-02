「ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期 王馬小吉」9,500円(税抜)

ゲーム『ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期』より「王馬小吉」のフィギュアが登場。価格は9,500円(税抜)。

王馬小吉は、『ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期』に登場する、“構成員1万人以上の悪の秘密結社の総統”や“超高校級の総統”という才能を持つキャラクター。嘘つきを自称しているため、言動の信頼性が低い人物。

実際のフィギュアは、オリジナルポーズで立体化されているため、出来る限りキャラクターらしさが出るような表情や動きを表現しているという。また、同時発売の「最原終一」のフィギュアと一緒に楽しめるよう、推理中の最原終一にいたずらしようと後ろから眺めているようなイメージにしたとのこと。現在は販売終了している。

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.