アニメーション映画『アイアン・ジャイアント』より「RIOBOT アイアン・ジャイアント バトルモード」が登場する。価格は14,000円(税抜)。

『アイアン・ジャイアント』は、ブラッド・バードが監督を務め、1999年にアメリカで公開されたアニメーション映画。同映画に登場するアイアン・ジャイアントは、宇宙から降ってきた巨大ロボットで、鉄や金属を好む。

「RIOBOT アイアン・ジャイアント バトルモード」は、アイアン・ジャイアントが敵を警戒した際に自己防衛機能を発動し、右腕がウォーアーム状態になった姿を立体化。全身にダイキャストを多用したフル彩色ボディーで、劇中の動きを再現できる可動性能を持ったアクションフィギュアとなっている。

THE IRON GIANT and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. (s18)