the peggiesが11ヶ月ぶりのCD『アネモネEP』4月に発売、特設サイトも

2019年内は精力的にライブツアーを回ってきたthe peggiesが2020年4月8日に新作CD『アネモネEP』をリリースすることを発表、特設サイトも公開された。



『アネモネEP』には、前ツアーで初披露されファンの間で音源化を熱望されていた失恋バラード「アネモネ」が収録されるほか、映画『アルプススタンドのはしの方』主題歌に決定した「青すぎる空」、インディーズ時代から愛されている生死について歌った楽曲「いきてる」の弾き語りバージョンも収録される。



初回生産限定盤に付属するDVDには、昨年12月1日に行われたthe peggies tour 2019 -YELLOW-のセミファイナル、渋谷TSUTAYA O-EAST公演からライブ映像が3曲分収録。ライブ映像は、東京アニメアワードフェスティバル2020にて、アニメファン賞4位にもノミネートされた大人気TVアニメ『さらざんまい』のエンディングテーマである「スタンドバイミー」、ロート製薬『SKIN AQUA TONE UP UV』のTV-CMソングでも知られた「マイクロフォン」も収録され、ライブの熱気が味わえるDVDとなっている。



特設サイトでは、一新されたアーティスト写真をトップに、リリース情報、ライブ情報が掲載。3月からスタートする全19箇所の全国ワンマンツアー、the peggies tour 2020”LOVEGREEN”のオフィシャル4次先行もスタート。アーティスト写真はカメラマン岡田貴之によって、the peggiesの新しい表情が切り取られている。今後はリリース特典情報やツアーグッズ、ツアーと連動したコンテンツも増えていくとのこと。





<リリース情報>



the peggies

『アネモネEP』

発売日:2020年4月8日

通常盤(CDのみ):税込 2,000円(1,818円+税)

初回生産限定盤(CD+DVD):税込 2,500円 (2,273円+税)



=収録曲=

【CD】(通常盤、初回生産限定盤共通)

1. アネモネ

2. 青すぎる空(映画「アルプススタンドのはしの方」主題歌)

3. Weekend

4. ロンリー

5. いきてる -弾き語り-



【DVD】(初回生産限定盤のみ)ライブ映像

the peggies tour 2019 -YELLOW- 2019.12.1 Shibuya TSUTAYA O-EAST公演

1. DIVE TO LOVE

2. スタンドバイミー

3. マイクロフォン



<ツアー情報>



the peggies tour 2020”LOVEGREEN”

2020年3月28日(土)群馬県 高崎club FLEEZ

2020年3月29日(日)山形県 山形ミュージック昭和 SESSION

2020年4月4日(土)岐阜県 岐阜yanagase ants

2020年4月5日(日)三重県 四日市Club Chaos

2020年4月11日(土)福島県 福島OUT LINE

2020年4月12日(日)岩手県 盛岡the five morioka

2020年4月16日(木)山口県 周南LIVE rise SHUNAN

2020年4月18日(土)鹿児島県 鹿児島SR HALL

2020年4月19日(日)大分県 大分DRUM Be-0

2020年4月21日(火)滋賀県 大津U★STONE

2020年5月10日(日)東京都 渋谷WWW X

2020年5月15日(金) 宮城県 仙台LIVE HOUSE enn 2nd

2020年5月18日(月)京都府 京都KYOTO MUSE

2020年5月23日(土)北海道 札幌BESSIE HALL

2020年5月27日(水)愛知県 名古屋CLUB QUATTRO

2020年5月28日(木)大阪府 大阪BIGCAT

2020年5月30日(土)福岡県 福岡DRUM SON

2020年5月31日(日)広島県 広島SECOND CRUTCH

2020年6月6日(土)東京都 恵比寿LIQUIDROOM



オフィシャルサイト:http://thepeggies.jp/

特設サイト:https://thepeggies.jp/2020/