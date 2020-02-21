BiSHアユニ・DによるPEDRO、山田健人による4部作MV第1弾「感傷謳歌」 公開

BiSHのアユニ・Dによるソロ・バンド・プロジェクトPEDROが、4月29日にリリースする新作EP『衝動人間倶楽部』より「感傷謳歌」のMVを公開した。







同MVは、アユニ・Dが現実世界の彼女と、彼女の脳内に存在する”右脳・D”と”左脳・D”の3役を1人で演じた作品になっており、山田健人（yahyel）が監督を務め、収録4曲全てのMVにおいて監督を務めることも明らかになった。



なお、本日よりPEDROのオフィシャルアーティストアプリがリリース。こちらのアプリはプッシュ通知でPEDROの最新情報をタイムリーにキャッチできるほか、電子チケット機能を搭載、さらにムービーやブログ、Q&Aなどオフィシャルファンクラブ「PEDRO EDUCATION CLUB」のオリジナルコンテンツも閲覧できる。





＜リリース情報＞







PEDRO

「感傷謳歌」

iTunes Store / Apple Music独占先行配信中

Apple Music：http://smarturl.it/PEDROouka_am

iTunes：http://smarturl.it/PEDROouka_it



＜アプリ情報＞



PEDRO オフィシャルアーティストアプリ

配信方法：App Store、Google Playより配信

ｺﾋﾟｰﾗｲﾄ：© WACK,Inc All rights reserved.

情報料：無料、一部有料コンテンツ

【iOS版】

App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id1492774580

【Android版】

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=tokyo.pedro.sp