置鮎龍太郎が高速解説！ 『だいたい100秒でわかるロックマンゼロ』公開

YouTubeのCapcomChannelでは、『ロックマン』誕生から『ロックマン ゼロ』までの歴史をまとめた動画が公開された。



シリーズ累計3500万本を超え、世界中で世代を超えて愛される『ロックマン』シリーズ。いよいよ2月27日(木)には『ロックマン ゼロ』と『ロックマン ゼクス』シリーズの全6作品をまとめて収録した『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』が発売となる。

本作はオリジナルモード「Zチェイサー」をはじめ、膨大な量のイラストやBGMが楽しめるほか、ゲーム画面の画質や配置をカスタマイズできたりと魅力的な要素も多数追加。お手頃な価格でありながら、これだけのボリュームをまとめてあそべる大変お得な商品だ。



このたび、『ロックマン』誕生から『ロックマン ゼロ』までの数百年にわたる長き歴史を だいたい100秒にまとめた動画を公開!

紹介するのは、『ロックマンX』シリーズの「ゼロ」を演じた置鮎龍太郎氏。コンパクトかつ高速な解説をぜひチェックしよう。



サクっと『ロックマン』シリーズを知りたい方にもピッタリ。発売前にこの動画をみれば、さらに本作が楽しめるはずだ!



(C)CAPCOM CO., LTD. 2020 ALL RIGHTS RESERVED.



▼『だいたい100秒でわかるロックマン ゼロ』



◆商品概要

ロックマン™ ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション



発売日:2020年2月27日(木)

ジャンル:アクション

プレイ人数:1人〜2人

CERO:A(全年齢対象)

公式サイト

希望小売価格:

・PlayStation(R)4

パッケージ版:3990円+税

ダウンロード版:3627円+税

・Nintendo Switch

パッケージ版:3990円+税

ダウンロード版:3627円+税

・Xbox One

ダウンロード版:3700円+税

・PC

ダウンロード版:3627円+税

※Xbox One、 PCはダウンロード版のみの販売となる。