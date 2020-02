中島みゆきなど手掛けた音楽プロデューサー瀬尾一三、書籍販売記念イベントが大阪で開催

2020年3月1日にヤマハミュージック大阪なんば店にて、音楽プロデューサー瀬尾一三の初書籍『音楽と契約した男 瀬尾一三』とCD「時代を創った名曲たち3 ~瀬尾一三作品集 SUPER digest~』の発売記念トークイベントが開催されることが決定した。



中島みゆきをはじめ、吉田拓郎、長渕剛、德永英明など120を超えるアーティストのアレンジとプロデュースを手がけてきた瀬尾一三。このイベントでは、彼の初書籍でも述べている"真の音楽プロデュース"や"ヒットの秘密"、中島みゆきの最新アルバム『CONTRALTO』について語られる。







また、ゲストとしてFM COCOLOの人気DJ、加美幸伸氏が登場することも決定。





<イベント情報>



瀬尾一三

書籍&作品集発売記念イベント



2020年3月1日(日)ヤマハミュージック大阪なんば店1Fイベントスペース

時間:開場17:00 / 開演17:30

内容:トークイベント(観覧はフリー)・サイン会

詳細はこちら:https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1160



<商品情報>



瀬尾一三

『時代を創った名曲たち3 ~瀬尾一三作品集 SUPER digest~』



発売中

定価:2778円(税抜)



=収録曲=

1. 私の家 / 六文銭(1972年)

2. 各駅停車 / 猫(1974年)

3. なごり雪 / かぐや姫(1974年)

4. 虹のひと部屋 / 石川セリ(1976年)

5. じゃじゃ馬娘 / 大貫妙子(1978年)

6. ひとり咲き / CHAGE and ASKA(1979年)

7. 花一色~野菊のささやき~ / 松田聖子(1981年)

8. ゆりこ / 稲葉喜美子(1983年)

9. なぜ?の嵐 / 吉沢秋絵 with おニャン子クラブ(1985年)

10. ジャスト・ア・RONIN / 吉田拓郎・加藤和彦(1985年)

11. 姫様ズーム・イン / 森川美穂(1986年)

12. MY Mr. LONELY HEART / ASKA(1987年)

13. 涙 -Made in tears- / 中島みゆき(1988年)

14. とんぼ / 長渕 剛(1988年)

15. Sweetest Lover / 中山美穂(1988年)

16. 夢を信じて / 德永英明(1990年)

17. 浅い眠り / 中島みゆき(1992年)

全17曲収録



『「時代を創った名曲たち3」~瀬尾一三作品集 SUPER digest~』特設ページ:https://www.yamahamusic.co.jp/seo_superdigest3/



<書籍情報>







『音楽と契約した男 瀬尾一三』



発売中

定価:2500円(税抜)

仕様:判型 A5判

書籍特設ページ:https://www.ymm.co.jp/feature/seoichizo.php