『あったかリラックマ』でほっこりしよう♪ 受注期間延長！

バンダイナムコグループのシー・シー・ピーは、新ブランド「きゃらニクス」から、癒しキャラクターとして⼈気の『リラックマ』のUSBヒーター『あったかリラックマ』3種を、バンダイ公式ショッピングサイト「プレミアムバンダイ」にて先⾏受注を受付中。本来の受注期間は2⽉29⽇(⼟) までだったが、好評に付き受付を3⽉17⽇(⽕)まで延⻑する。商品は3⽉に発送予定だ。



リラックマは、サンエックスのコンドウアキの原案によってデザインされたキャラクター。OLのカオルさんの家に居候する着ぐるみのクマ「リラックマ」やどこからともなくやってきた「コリラックマ」、カオルさんの飼い鳥「キイロイトリ」、コリラックマの友達「チャイロイコグマ」といったゆるかわなキャラクターたちが人気だ。



本商品は、本体についたUSBケーブルをパソコンのUSBポートに差し込むだけで、約30秒後にはポカポカと暖かくなるヒーター内蔵のぬいぐるみ。



オフィスや家、モバイルバッテリーがあれば屋外などどこでも使⽤可能。冬だけではなく、冷房が強いオフィスなど⼀年中活躍する。

ふわふわ素材で、まるでペットを抱いているような暖かさ。約60分で⾃動オフになるため、低温やけどなどの⼼配もない。



ラインナップは「リラックマ(全⻑約300mm)」、「コリラックマ(約280mm)」、「チャイロイコグマ(約275mm)」の3種類だ。



(C)2020 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

