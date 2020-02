スリップノット主催のKNOTFEST JAPAN 2020、タイムテーブルが解禁

3月20日(金・祝)、21日(土)に幕張メッセにて行われる、スリップノット主催「KNOTFEST JAPAN 2020」のタイムテーブルがついに解禁された。



Day2チケットはソールドアウト。Day1も残りわずかとなっているほか、スリップノットのメンバーとのミート&グリートを含む、VIPアップグレードチケットも完売間近となっている。



また、WOWOWでDAY1、 DAY2の模様を3月、 4月の2カ月にわたって放映される。詳細はこちら。













KNOTFEST JAPAN 2020



DAY1 『ROADSHOW』

2020年3月20日(金・祝)

幕張メッセ国際展示場 1-3 ホール open 13:00 / start 15:00



【出演者】

SLIPKNOT (HEADLINER)

MAN WITH A MISSION / ANTHRAX

BABYMETAL / Survive Said The Prophet

浜田麻里 / a crowd of rebellion

THE 冠(O.A.) / The Winking Owl(O.A.)

Ailiph Doepa(O.A.) / BAND-MAID(O.A.)



【DAY 1: チケット料金】

スタンディング:¥9,800(税込・入場時別途ドリンク代)

スタンディング(T シャツ付き):¥12,800(税込・入場時別途ドリンク代)[SOLD OUT]



DAY2 『FESTIVAL』*SOLD OUT!!

2020年3月21日(土)

幕張メッセ国際展示場 1-3 ホール open 9:00 / start 11:00



【出演者】

SLIPKNOT (HEADLINER)

KOЯN

マキシマム ザ ホルモン / MARILYN MANSON

Coldrain / TRIVIUM

Crossfaith / SUICIDE SILENCE

Fear, and Loathing in Las Vegas

NOISEMAKER / CRAZY N SANE

PRAISE(O.A.) / 魔法少女になり隊(O.A.)

Paledusk(O.A.) / THE SIXTH LIE(O.A.)



【Day 2: チケット料金】

スタンディング:¥15,800(税込・入場時別途ドリンク代) [SOLD OUT]

スタンディング(T シャツ付き):¥18,800(税込・入場時別途ドリンク代)[SOLD OUT]



【2 日通し券: チケット料金】

DAY 1 ROADSHOW + DAY 2 FESTIVAL 2 日通し券:¥24,600(税込・入場時別途ドリンク代)[SOLD OUT]

DAY 1 ROADSHOW + DAY 2 FESTIVAL 2 日通し券(T シャツ付き):¥27,600(税込・入場時別途ドリンク代)[SOLD OUT]







【VIP アップグレードチケット詳細】

メンバーとのミート&グリートや会場にてSLIPKNOTメンバーとのウィスキー・テイスティング、 ミュージアム・ツアーを含む豪華パッケージをはじめ、指定席へのアップグレードチケットをグッズや VIP 特典付きで販売.





価格:¥120,000(税込み)[A サイド SOLD OUT/B サイド残僅か]

※公演入場チケットは、VIP アップグレードチケットに含まれません



チケット内容:

・VIP SS 専用 BAR LOUNGE エリア指定席(ワンドリンク付き)

※STAGE A サイド/B サイド どちらかお選びいただきます。(SLIPKNOT は STAGE A での出演となります。)

・SLIPKNOT ウィスキーラウンジ(バックステージ)にて、CLOWN との SLIPKNOT オリジナルブランドウィスキーの

テイスティング及びミート&グリート

・CLOWN による SLIPKNOT MUSEUM ツアー

・SLIPKNOT メンバーとのミート&グリート(参加メンバーは当日決定)

・SLIPKNOT MUSEUM への入場券(1 枚)

・VIP 限定ラミネートパス

・VIP 専用入場ゲート

・VIP 専用トイレ

・CLOWN デザイン KNOTFEST T シャツ

・VIP 限定ポスター





価格:¥58,000(税込み)[SOLD OUT]

※公演入場チケットは、VIP アップグレードチケットに含まれません

チケット内容:

・VIP S 専用 BAR エリア指定席(SLIPKNOT 出演 A ステージサイド前方エリア/ワンドリンク付き)

・SLIPKNOT メンバーとのミート&グリート(参加メンバーは当日決定)

・SLIPKNOT MUSEUM への入場券(1 枚)

・VIP 限定ラミネートパス

・VIP 専用入場ゲート

・VIP 専用トイレ

・CLOWN デザイン KNOTFEST T シャツ

・VIP 限定ポスター





価格:¥12,800(税込み)[SOLD OUT]

※公演入場チケットは、VIP アップグレードチケットに含まれません

チケット内容:

・VIP 専用 BAR エリア指定席(SLIPKNOT 出演 A ステージサイド/ワンドリンク付き)

・VIP 限定ラミネートパス

・VIP 専用入場ゲート

・CLOWN デザイン KNOTFEST T シャツ

・VIP 限定ポスター





価格:¥10,000(税込み)[SOLD OUT]

※公演入場チケットは、VIP アップグレードチケットに含まれません

チケット内容:

・VIP 専用 BAR エリア指定席(B ステージサイド/ワンドリンク付き)

・VIP 限定ラミネートパス

・VIP 専用入場ゲート

・CLOWN デザイン KNOTFEST T シャツ

・VIP 限定ポスター



公式サイト: www.knotfestjapan.com

(問)H.I.P. 03-3475-9999 / www.hipjpn.co.jp

チケット詳細:www.knotfestjapan.com