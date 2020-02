ついに新章へ… 『ガンダム＆ハローキティ』コラボよりプロテインとシェイカーのセットが登場！

2019年に40周年を迎えた『機動戦士ガンダム』と、45周年を迎えた『ハローキティ』の対決プロジェクト『ガンダム vs ハローキティ』が2020年1月15日をもって和解した。戦いのない平和な世界の実現に向けて、新たなステージを迎えたガンダム&ハローキティそれぞれのコラボプロテインとコラボシェイカーの「ガンダムセット」「ハローキティセット」が、ビーレジェンドプロテインを展開する株式会社Real Styleから2月19日(水)より発売されている。



『ガンダム vs ハローキティ』の、戦いの舞台のひとつでもある、ビーレジェンド公式Twitter、公式アプリやInstagramで繰り広げられた3本勝負を制したのは、「連邦の白いヤツ(悪魔)」の異名を持つガンダム!



そして、この国民的キャラクター同士の一大対決を通して手を取り合ったガンダム&ハローキティのコラボプロテインは、「連邦の白いヨーグルト風味」「ママの作ったアップルパイ風味」とキャラクターならではの味になっており、シェイカーには「be LEGEND」の文字が…!



シェイカーには実用性を重視した100mlずつの目盛りもあり、ジムで使えば注目間違いなし!? 宅トレでも気分が上がるコラボセットを手元に置いてみてはいかが?



(C)創通・サンライズ (C)76, 20 SANRIO APPR.NO.S604315





【商品概要】

『ガンダムセット』

販売開始日:2020年2月19日(水)12:00

価格:2530円(税込)

販売店: 株式会社Real Style(リアルスタイル)

セット内容:be LEGENDガンダム 連邦の白いヨーグルト風味(420g)

be LEGEND ガンダム シェイカー(容量400ml)

販売店:公式サイト、各種ECサイト

■商品ページ https://belegend.jp/r/b/bewlpb/ebs/wpc/lps04



『ハローキティセット』

販売開始日:2020年2月19日(水)12:00

価格:2530円(税込)

販売店:株式会社Real Style(リアルスタイル)

セット内容:be LEGEND ハローキティ ママの作ったアップルパイ風味(420g)

be LEGEND ハローキティ シェイカー(容量400ml)

販売店:公式サイト、各種ECサイト

■商品ページ https://belegend.jp/r/b/bewlpb/ebs/wpc/lps03