flumpool×緑黄色社会×Novelbrightの対談企画がFM802で実現

FM802とflumpoolが企画し開催する初のオムニバスイベント「FM802 Live pool」を前に、対談企画「FM802 Talk pool」がFM802内の各番組で放送されることが決定した。



「FM802 Talk pool」では、flumpoolをルーツに含むという緑黄色社会・穴見真吾（b.）とNovelbright・竹中雄大（vo.）らメンバー2名と、flumpoolの山村隆太（vo.）、阪井一生（g.）が対談を行う。2月29日（土）の「SATURDAY AMUSIC ISLANDS MORNING EDITION」、3月4日（水）の「UPBEAT!」、3月6日（金）の「BRIGHT MORNING」で放送される。



また、同じく「FM802 Live pool」に出演するKEYTALKからは小野武正（g.）が、flumpool・阪井一生が代打を務める2月24日（月）の「ROCK KIDS 802」にゲスト出演。阪井と小野は、年末のロック大忘年会「FM802 RADIO CRAZY」で話題となったTHE YELLOW MONKEYトリビュートライブ「ROCK KIDS 802 EXTRA CRAZY BAND」で出会い、急接近。ふたりがどんなトークを繰り広げるか注目が集まる。



＜放送情報＞



「FM802 Talk pool」

2020年2月29日（土）7:00 - 12:00「SATURDAY AMUSIC ISLANDS MORNING EDITION」DJ仁井聡子

2020年3月4日（水）11:00 - 14:00「UPBEAT!」DJ加藤真樹子

2020年3月6日（金） 6:00 - 12:00「BRIGHT MORNING」DJ内田絢子



「ROCK KIDS 802-KAZUKI Goes ON!!-」

2020年2月24日（月）21：00-23：48生放送

DJ：阪井一生（flumpool）ゲスト：小野武正（KEYTALK）



＜イベント情報＞



「FM802 Live pool」

2020年3月24日（火）Zepp Osaka Bayside

17:00開場 18:00開演

料金：4500円（税込）

出演：KEYTALK／Novelbright／flumpool／緑黄色社会

MC：大抜卓人(FM802)／加藤真樹子(FM802)

協力：TSUTAYA／Rolling Stone Japan

※キョードーインフォメーション 0570-200-888(10:00〜18:00)

https://funky802.com/pages/pickup_detail/5963