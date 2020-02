シアトル・マリナーズのイチロー氏が、シーズン開幕戦で始球式に登板する。米公式サイト『MLB.com』が20日(同21日)、伝えている。







現役時代には投手も経験したイチロー氏だが、引退後に“再登板”の機会が巡ってきた。3月26日(日本時間27日)に本拠地T-モバイルパークで行われるテキサス・レンジャーズとの開幕戦で始球式を行うことが発表された。



同球団で会長付特別補佐兼インストラクターを務める同氏。今年のスプリングトレーニングでは、トスバッティング型のノックや、打撃投手のための投球練習など、選手らに交じって汗を流す様子がSNSでも連日話題を呼んでいる。依然として現役さながらの姿を見せるレジェンドは、始球式でも新たな伝説をつくるかもしれない。









【動画】イチロー氏が打撃練習に登板

マリナーズ公式ツイッターより



