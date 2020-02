マカロニえんぴつ、最新アルバム詳細発表＆初回限定版DVDダイジェスト公開

マカロニえんぴつが4月1日にリリースするニューアルバム『hope』の収録曲、ジャケ写を公開した。



『hope』は約2年半ぶりとなる待望のフルアルバム。「レモンパイ」、「ブルーベリー・ナイツ」、「青春と一瞬(Strings ver)」、「Supernova」、「ヤングアダルト」、「遠心」、「恋人ごっこ」などのタイアップソングに加え、私立恵比寿中学への楽曲提供で話題となった「愛のレンタル」や新曲など全14曲が収録。



また、初回限定盤付属DVDには、ツアーファイナルとなった1月12日マイナビBLITZ公演のライブドキュメンタリー映像、特典映像のダイジェスト映像も公開された。











<リリース情報>







マカロニえんぴつ

2ndアルバム『hope』



発売日:2020年4月1日(水)

【初回限定盤】

CD+DVD(LIVE+DOCUMENTARY+SPECIAL MOVIE)

=DVD収録内容=

・2020年1月12日(日)マイナビBLITZ「マカロックツアーvol.8 〜オールシーズン年中無休でステイ・ウィズ・ユー篇〜」

・ライブドキュメンタリー映像、

・hope発売記念 一心同体!!マカえん hope でトーク

【通常盤】

CDのみ



=CD収録曲=

1. レモンパイ

2. 遠心

3. ボーイズ・ミーツ・ワールド

4. ブルーベリー・ナイツ

5. hope

6. この度の恥は掻き捨て

7. Supernova

8. 愛のレンタル

9. 嘘なき

10. Mr.ウォーター

11. たしかなことは

12. 恋人ごっこ

13. ヤングアダルト

14. ⻘春と一瞬(Strings ver)



<ツアー情報>



「マカロックツアーvol.10 〜わずかな希望を探し求める者たちよ篇〜」



=ツアー日程=

2020年4月18日(土)大阪 なんばhatch

2020年4月19日(日)高松 高松オリーブホール

2020年4月24日(金)神奈川 KT Zepp Yokohama

2020年4月29日(水)静岡 Live House浜松窓枠

2020年5月1日(金)熊本 B.9 V1

2020年5月2日(土)福岡 DRUM LOGOS

2020年5月9日(土)新潟 NEXS NIIGATA

2020年5月10日(日)金沢 EIGHT HALL

2020年5月21日(木)北海道 Sound lab mole

2020年5月24日(日)宮城 仙台darwin

2020年5月26日(火)岩手 Club Change Wave

2020年5月31日(日)広島 LIVE VANQUISH

2020年6月5日(金)名古屋 DIAMOND HALL

2020年6月13日(土)東京 豊洲PIT



「ツタロックフェス2020 supported by Tポイント」



2020年3月21日(土)幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール

時間:開場9:00 / 開演11:00/ 終演21:30 ※変更可能性あり



=出演者=

秋山黄色<NEW>

ASIAN KUNG-FU GENERATION

THE ORAL CIGARETTES<NEW>

King Gnu

ゲスの極み乙女。

the chef cooks me

sumika

Tempalay

04 Limited Sazabys

FOMARE<NEW>

PEDRO

MY FIRST STORY

マカロニえんぴつ