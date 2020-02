ロックバンド「MY FIRST STORY」が昨年11月にさいたまスーパーアリーナ(さいたま市中央区)で開催したライブ「MY FIRST STORY TOUR 2019 FINAL at SAITAMA SUPER ARENA」の模様が2月23日午後8時半からWOWOWで放送される。

「MY FIRST STORY」は、2011年に結成したロックバンド。ボーカルのHiroさんは、歌手の森進一さんと森昌子さんの息子としても知られている。今回は、昨年開催した初のアリーナツアーから、さいたまスーパーアリーナの公演の模様を放送する。

本放送に先行して、ライブダイジェスト映像もWOWOW番組サイトで公開。代表曲「不可逆リプレイス」をはじめ、新曲「KING & ASHLEY」やアコースティックアレンジされた「Love Letter」などが収録されている。