Masayoshi Iimoriらが出演するフィットネス×音楽の新イベント「LIVE DOJO」開催

BODY(ボディ)・MUSIC(ミュージック)・ADRENALINE(アドレナリン)をキーワードに掲げたイベント「LIVE DOJO supported by Rolling Stone Japan」が、2020年3月29日(日)に東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEで開催される。



音響・照明・映像の設備が揃ったライブハウスという環境で、全身で音楽に「ノる」感覚と、トレーニングで汗をかく爽快感を一度に味わえる。タオルとスニーカーさえあればOK。ライブのようだけどフィットネス、フィットネスのようだけどライブ。そんな空間を提供するのは、DJのMasayoshi IimoriとインストラクターのSHIN&SATSUKIだ。



国内・海外問わずグローバルに活躍するトラックメイカー/DJ、東京のボクシングフィットネススタジオで絶大な人気を誇ったインストラクター2人の個性。皆で汗をかいてカラダを動かす醍醐味だけでなく、海外のCoachella、Ultraなどで楽しめるようなフェスティバル・ミュージックを体感できるのも「LIVE DOJO」の魅力の一つ。日曜日にフィットネスと爆音でストレス発散! DOJO CREWがお待ちしております。押忍!



<出演者プロフィール>





Photo by Kentaro Kambe



Masayoshi Iimori

1996年生まれ。トラップを中心としたトラックメイクが目に止まり、TREKKIE TRAXより2015年にデビューEP『Masayoshi iimori - Break It EP』をリリース。北米ツアーでロサンゼルス、サンフランシスコ、サンノゼ、シアトルを敢行した他、DJ SnakeのPremiere ClasseやA-TrakのFools Goldといったレーベルから楽曲をリリース。Skrillex、Diplo、Major Lazer、DJ Snake、Mija、Carnage、Anna Lunoe、Nina Las Vegas、UZ、Ookayなど世界の著名プロデューサーからサポートを獲得した。2018年にはDiploがホストを務めるBBC Radio1の人気プログラム「Diplo & Frineds」にも出演。またヒカキンが代表を務める人気YouTuberプロダクションUUUMに所属するアバンティーズのデビューシングル「アバンティーズ - アバみ」をプロデュースし、2019年には新曲「アバンティーズ - 妄想」「アバンティーズ - Black Joke」を提供。トラックメイキング、プロデュース、DJなど、東京を拠点にボーダーレスに活動中。



















Photo by Kentaro Kambe



SHIN

経歴:14歳からキックボクシングを始め、中学卒業と同時にアメリカの高校に入学しバスケットボールに情熱を注ぐ。日本に帰国後スポーツやトレーニングを専門に学ぶ。その知識を活かし、ボクシングフィットネスのインストラクターとしての活動を経て、現在はフリーランスでトレーナー業を営む。

得意なトレーニング:ウェイトトレーニング、HIITトレーニング

本人コメント:「LIVE DOJOは、音楽にノッて体を動かす高揚感×トレーニングで汗をかく爽快感を一度に味わえる空間です。ライブのようだけど、フィットネス。フィットネスのようだけど、ライブ。そんな感覚になること間違いなし! 是非この機会に一度体験してみてください」







Photo by Kentaro Kambe



SATSUKI

経歴:7歳からJAZZダンスとHip-Hopダンスを学び、小中高と約10年間、バスケットボールにのめり込む。高校卒業後はEXPGでダンサーとして活動し、歯科助手・アパレル販売員・ボクシングフィットネスのインストラクターとして働き、春からは某アパレル企業で勤務予定。

得意なトレーニング:バービージャンプ、スクワット、シットアップ系

本人コメント:「フィットネス×ライブ。感動と達成感と高揚感を体感してほしいです。最高な時間にしましょう!」









<開催概要>



LIVE DOJO supported by Rolling Stone Japan

出演:Masayoshi Iimori、SHIN、SATSUKI



2020年3月29日(日)

東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGE



[1部] open 14:00 / start 15:00

[2部] open 18:00 / start 19:00

スタンディング ¥4,800(税込・入場時別途ドリンク代)

2回通しスタンディング ¥8,500(税込・入場時別途ドリンク代)



・会場内クロークあり

・2回通しスタンディングお求めの方は着替えスペースあり

・当日はタオル、お水、着替えなど各自でご準備ください。

・格好はスニーカーやTシャツなど動きやすいスタイルで。



プレイガイド一般発売日

2月22日(土)10:00



イープラス

http://eplus.jp/



ローソンチケット

http://l-tike.com/

0570-084-003

Lコード:72466



チケットぴあ

http://t.pia.jp/

0570-02-9999

Pコード:180-385



主催 : CCCミュージックラボ株式会社

協力 : Rolling Stone Japan

問い合わせ:H.I.P. 03-3475-9999(平日10:00〜18:00) / www.hipjpn.co.jp