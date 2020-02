「SYNCHRONICITY2020」第6弾でTENDOUJI、MONO NO AWAREら47組出演

2020年4月3日〜5日に東京・渋谷にて開催の都市型フェスティバル「SYNCHRONICITY2020 - 15th Anniversary!! -」の第6弾ラインナップが発表となった。



今回発表されたのは合計47組。4月3日の前夜祭ではDJにAlegre crewが、4月4日と5日の「SYNCHRONICITY2020 - 15th Anniversary!! -」本祭で、SANABAGUN. 、チャラン・ポ・ランタン、フレンズなど37組、4月4日の深夜に音楽メディア「Spincoaster」とのコラボレーションで行われる「SYNCHRONICITY2020 MIDNIGHT meets Spincoaster」では、おかもとえみ、DJ HASEBEら9組の出演が発表された。前売チケットは、現在イープラス(スマチケ)、店頭(O-EAST)にて発売中。



また、3月4日に渋谷LUSHにて『SYNCHRONICITY2020 - 15th Anniversary!! -』の出演オーディションでは、最終のライブオーディションに通過した7組による公開ライブオーディションが開催となる。当日は一般参加による投票も可能となっているとのこと。





<イベント概要>



「SYNCHRONICITY2020 - 15th Anniversary!! -」



2020年4月4日(土)・5日(日)

時間:open・start 13:00(予定)

開催場所:TSUTAYA O-EAST、TSUTAYA O-WEST、TSUTAYA O-Crest、TSUTAYA O-nest、duo MUSIC EXCHANGE、clubasia、VUENOS、Glad、LOFT9



4月4日(土)出演アーティスト:

Cornelius / toe / downy / THE NOVEMBERS / cinema staff / Tempalay / CHAI / チャラン・ポ・ランタン / フレンズ / the band apart / toconoma / 踊ってばかりの国 / CRCK/LCKS / 君島大空 / ドミコ / あらかじめ決められた恋人たちへ / ROTH BART BARON / ものんくる / DATS / DENIMS / TRI4TH / JABBERLOOP / Last Electro / Ryu Matsuyama / No Buses / 諭吉佳作/men / 東郷清丸 / Minchanbaby / 徳利 / Wool & The Pants / ravenknee / Mellow Youth / 揺らぎ / Shiki / betcover!! / Cody・Lee(李) / xiangyu / 奮酉 / ステレオガール / 1inamillion / なかむらみなみ / E.scene / YONA YONA WEEKENDERS / all about paradise / South Penguin / Kroi / ハレトキドキ / illiomote / Lil Soft Tennis / KK manga / HAKA GANG / TYNT (from Hong Kong) / DJ New Action! / Ko Umehara(-kikyu-) … and more!!



4月5日(日) 出演アーティスト:

渋さ知らズオーケストラ / ZAZEN BOYS / SOIL&"PIMP"SESSIONS / OGRE YOU ASSHOLE / D.A.N. / SANABAGUN. / トクマルシューゴ / tricot / ニガミ17才 / TENDRE / AAAMYYY / showmore / 羊文学 / TENDOUJI / MONO NO AWARE / fox capture plan / bohemianvoodoo / JYOCHO / Polaris / NABOWA / cro-magnon / ALI / Mega Shinnosuke / Helsinki Lambda Club / ZOMBIE-CHANG / eill / DALLJUB STEP CLUB /笹川真生 / She Her Her Hers / こだま和文 From DUB STATION(w/DJ YABBY) / Limited Express (has gone?) / tegwon / yonawo / Emerald / んoon / SMTK / MELRAW / maco marets / PEARL CENTER / Ume / 鶴岡龍(LUVRAW) / 藤井洋平 & The VERY Sensitive Citizens of TOKYO / Johnnivan / 玉名ラーメン / 浦上想起 with guests / Shin Sakiura / gato / the McFaddin / SPENSR / Wez Atlas / 家主 / リョウコ2000 / Hiro"Bingo"Watanabe / DEATHRO(デスロ) / テクノウルフ / JACKSON kaki / Leo王 (from Taiwan) / DJ New Action! / Ko Umehara(-kikyu-) …and more!!



「SYNCHRONICITY2020 - Pre-Party!! -」



2020年4月3日(金)東京・duo MUSIC EXCHANGE

時間:open 18:30 / start 19:00(時間予定)

出演アーティスト:STRANGE REITARO BAND / カルメラ / DJ Alegre crew



「SYNCHRONICITY2020 MIDNIGHT meets Spincoaster」



2020年4月4日(土)東京・duo MUSIC EXCHANGE、clubasia

時間:open start 23:00(時間予定)

出演アーティスト:SUKISHA & kiki vivi lily / TOKYO HEALTH CLUB / おかもとえみ / DJ HASEBE / SUSHIBOYS / YonYon / 空音 / Chocoholic / Kenmochi Hidefumi 西恵利香 / FLURE / Yackle / どんぐりず / DJ YEN(chillsource) / PARKGOLF / Mom / 踊Foot Works(Minimal Live Set) / in the blue shirt / Tomggg / 4s4ki / Kvi Baba / SKOLOR / YUNGYU / (sic) boy / 週末CITY PLAY BOYZ / RhymeTube / has / hosaka …and more!!





チケット情報(一般前売):

イープラス:http://eplus.jp/synchronicity2020/

店頭TSUTAYA O-EAST

Tickets for Foreign Tourists:https://ib.eplus.jp/synchronicity2020



【全通し券】

価格18000円(ドリンク別)

4月4日(土)、4月5日(日) 『SYNCHRONICITY2020 - 15th Anniversary!! -』

4月3日(金) 『SYNCHRONICITY2020 - Pre-Party!! -』

4月4日(土)『SYNCHRONICITY2020 MIDNIGHT meets Spincoaster』

※上記、全通し券チケット



【2DAYS通し券】

価格:13000円(ドリンク別)

4月4日(土)、4月5日(日) 『SYNCHRONICITY2020 - 15th Anniversary!! -』

※上記、2DAYSチケット



【1日券】

価格:6800円(ドリンク別)

4月4日(土)、4月5日(日) 『SYNCHRONICITY2020 - 15th Anniversary!! -』

※上記、1日券



【4月3日(金) 『SYNCHRONICITY2020 - Pre-Party!! -』】

価格3800円(ドリンク別)



【4月4日(土)『SYNCHRONICITY2020 MIDNIGHT meets Spincoaster』】

価格:3800円(ドリンク別)



「SYNCHRONICITY2020 Audition Live!!」



2020年3月4日(水)渋谷LUSH

時間:開場 17:30 / 開演 18:00(予定)

料金:1000円 ※ドリンク代別途

出演アーティスト:CANDYGIRL / Drive Boy / Guest room / ROOM-MATE / swimews / The Sunnys / TOKYO RAVE GROUPIE



「SYNCHRONICITY」オフィシャルウェブサイト:https://synchronicity.tv/festival/