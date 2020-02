銃器が美少女に！　シューティングRPG『プロジェクト・シルバーウイング』茅野愛衣ら豪華キャスト参戦！

2020年2月20日(木)、​Dongguan Fungame Studio Network Technology Co., Ltd.より新作スマホゲーム『プロジェクト・シルバーウイング』の配信が開始される。本ゲームで活躍するのは、銃器を擬人化した3D美少女キャラクターたちだ。



『プロジェクト・シルバーウイング』は、銃器を擬人化した3D美少女キャラクターの育成とその美少女たちが敵と闘うTPS(※)シューティングゲーム。銃器によって異なる戦力を持ったキャラクターを切り替えながら、文明存亡の危機に立ち向かうべくバトルを行う。

※TPSとは、サードパーソン・シューティングのことで、プレイヤーキャラクターの後方または真上から客観視点で操作するゲーム



バトル以外にも、美少女キャラクターたちの私生活を観察できるコンテンツも用意されており、バトルや対話で美少女たちを育成していくなど、多数の要素を盛り込んだゲームとなっている。



また、ゲーム内に登場するキャラクターの声には、茅野愛衣、朴璐美、名塚佳織ら、豪華声優陣を30名以上起用している。



本アプリの対応端末は、ios iPhone6s以上、ios9.0以上、Android Android·5.0以上、RAM3G以上となっており、料金は無料。



◆登場キャラクター



G36(CV:茅野愛衣)



Deagle(CV:名塚佳織)



TAC-50(CV:朴璐美)



◆アプリ概要

『プロジェクト・シルバーウイング』

対応端末:ios iPhone6s以上、ios9.0以上

Android Android·5.0以上、RAM3G以上

料金:無料

配信日:2020年2月20日



