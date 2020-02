初公開情報満載！　「サクラ大戦 帝劇宣伝部通信」2月26日放送決定

株式会社セガゲームスは、『サクラ大戦』シリーズの最新情報を配信する公式生放送「サクラ大戦 帝劇宣伝部通信」を、2月26日(水)20:00よりYouTube Live、Periscopeにて配信する。



『サクラ大戦』シリーズは、架空の『太正時代』の帝都・東京を舞台に、悪と戦う帝国華撃団の活躍を描くゲーム。アニメ化、舞台化もされた超人気作品だ。

現在はゲーム最新作『新サクラ大戦』(PlayStation®4用)が発売中。そのアニメ化作品『新サクラ大戦 the Animation』は、2020年4月からの放送が予定されている。



「サクラ大戦 帝劇宣伝部通信」は、『新サクラ大戦』で主人公・神山誠十郎を演じる、声優の阿座上洋平が特命宣伝部長に就任し、『新サクラ大戦』や『サクラ大戦』シリーズに関するさまざまな情報を届ける公式生放送だ。

▲阿座上洋平



今回の放送では、4月より放送開始予定の『新サクラ大戦 the Animation』でクラーラを演じる、声優の和多田美咲をゲストに、『サクラ大戦』シリーズのさまざまな情報が公開される。

▲和多田美咲



【番組概要】

「サクラ大戦 帝劇宣伝部通信」第12回(2/26)

<放送日>

2020年2月26日(水)20:00~21:30

<出演者>(敬称略)

阿座上洋平(特命宣伝部長/『新サクラ大戦』神山誠十郎役)

片野徹(『新サクラ大戦』プロデューサー)

山下まみ(アシスタントMC)

ゲスト:和多田美咲(『新サクラ大戦 the Animation』クラーラ役)



◆『新サクラ大戦』



セガゲームス

対応機種:PlayStation(R)4

通常版・ダウンロード版 8,800円(税別)

初回限定版・デジタルデラックス版 14,800円(税別)

発売中

ジャンル:ドラマチック3Dアクションアドベンチャー

プレイ人数:1人 CERO表記:C区分(15歳以上対象)

メインキャラクターデザイン:久保帯人

ゲストキャラクターデザイン:堀口悠紀子、BUNBUN、島田フミカネ、杉森建、いとうのいぢ、副島成記

音楽:田中公平 ストーリー構成:イシイジロウ 原作:広井王子

<キャスト>

阿座上洋平、佐倉綾音、内田真礼、山村響、福原綾香、早見沙織

富沢美智恵、石川由依、白石涼子、杉田智和

國府田マリ子、速水奨、佐藤正治、置鮎龍太郎、沢城みゆき

吉岡茉祐、照井春佳、岸尾だいすけ、横山智佐

梅原裕一郎、上坂すみれ、島崎信長、沼倉愛美、水樹奈々、釘宮理恵 他