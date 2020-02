舞台『刀剣乱舞』2020年夏公演最新作の追加キャスト発表、山姥切長義に梅津瑞樹！

刀剣を擬人化した人気オンラインゲーム『刀剣乱舞』を舞台化した、舞台『刀剣乱舞』。その2020年夏公演が決定している最新作の追加キャストとして、山姥切長義(やまんばぎりちょうぎ)を梅津瑞樹が演じることが発表された。



追加キャストの発表とともに、チケット最速先行申込スケジュールも解禁された。

▲山姥切長義を演じる梅津瑞樹

前回公演の『維伝 朧の志士たち』のBlu-ray&DVD初回限定版に付属する次回作抽選先行応募の受付期間は、2020年4月15日(水)12:00〜4月19日(日)23:59まで。

申し込みの詳細は、封入されている申込券を確認のこと。



初回限定版は、全国のDVD取り扱い店舗、オンラインストアにて予約を受け付けている。

なお、2月25日(火)以降に予約した場合、応募受付期間内に商品が用意できず、通常版となる可能性もあるとのことなので注意が必要だ。



舞台『刀剣乱舞』の2020年夏公演の日程は、東京公演が6月8日(月)〜14日(日)、兵庫公演が6月23日(火)〜7月5日(日)、福岡公演が7月10日(金)〜12日(日)、東京凱旋公演が7月17日(金)〜8月2日(日)となっている。

チケット料金は、一般の前売・当日ともに、全席指定で9000円(税込)。



(C) 舞台『刀剣乱舞』製作委員会 (C) 2015-2020 DMM GAMES/Nitroplus



◆舞台『刀剣乱舞』2020年夏公演

原案:『刀剣乱舞-ONLINE-』

脚本・演出:末松健一

チケット代金:一般9000円(税込)

※前売・当日ともに同金額

※全席指定

出演:和田琢磨、梅津瑞樹、ほか

主催:ニトロプラス、マーベラス、東宝、DMM GAMES



<日程>

東京公演(天王洲銀河劇場):2020年6月8日(月)〜14日(日)

兵庫公演(Aii 2.5 Theater Kobe):2020年6月23日(火)〜7月5日(日)

福岡公演(福岡サンパレスホテル&ホール):2020年7月10日(金)〜12日(日)

東京凱旋公演(品川プリンスホテル ステラボール):2020年7月17日(金)〜8月2日(日)



<チケットスケジュール>

最速:前回公演『維伝 朧の志士たち』のBlu-ray&DVD初回限定版次回作抽選先行

応募受付期間:2020年4月15日(水)12:00〜4月19日(日)23:59



※お申込みの詳細は封入された申込券をご確認ください。

※抽選先行申込券が封入された初回限定版をお求めの方は全国のDVDお取扱い店舗、オンラインストアにて当BD&DVDをお早めにご予約いただくことをお勧め致します。2月25日(火)以降にご予約いただいた場合、応募受付期間内に商品をご用意できない場合がございます。通常版となる可能性もござ

いますので、ご注意ください。

※その他のスケジュール等は後日お知らせいたします。



>>>公式サイト

>>>公式Twitter:@stage_touken



(C) 舞台『刀剣乱舞』製作委員会 (C) 2015-2020 DMM GAMES/Nitroplus