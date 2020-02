ボン・ジョヴィが最新シングル「Limitless」をリリース、ニューアルバムは5月発売

ボン・ジョヴィが最新シングル「Limitless」をリリースし、新たな10年の始まりである2020年を始動した。



シングル「Limitless」は不確かな世界の中で常にポジティヴでいる事の大切さを歌ったアップビートな応援歌。誰もが”溺れないよう必死に生きている”中でも今を楽しめと語りかける。”踏み出すことを恐れるな、なぜなら人生は無限だから”と。



5月15日にリリースされる通算15枚目のスタジオ・アルバム『Bon Jovi 2020』には、最新シングル「Limitless」に加え、兵役経験者に関する問題を歌った「アンブロークン」など、今の時代に重要視されているトピックが扱われる。1983年に結成して以来、35年を超える輝かしいキャリアで1億3千万を超えるアルバムを世界で売り上げ、数々のヒット・アンセムを世に送り出し、50カ国で3500万人以上のファンのために2800回以上のコンサートを行い、2018年にはロックの殿堂入り。ボン・ジョヴィはニュー・アルバム『Bon Jovi 2020』を携え6月から全米ツアーへ出発する。









Bon Jovi

シングル「Limitless」

https://umj.lnk.to/BonJovi2020





アルバム『Bon Jovi 2020』

2020年5月15日リリース

収録曲

1. ビューティフル・ドラッグ/ Beautiful Drug

2. アンブロークン/ Unbroken

3. リミットレス/ Limitless

4. ラヴ・キャン/ Luv Can

5. ブラザーズ・イン・アームズ/ Brothers In Arms

6. ストーリー・オブ・ラヴ/ Story Of Love

7. ローワー・ザ・フラッグ/ Lower The Flag

8. レット・イット・レイン/ Let It Rain

9. シャイン/ Shine

10. ブラッド・イン・ザ・ウォーター/ Blood In The Water

https://umj.lnk.to/BonJovi2020



ボン・ジョヴィ公式サイト(日本)

https://www.universal-music.co.jp/bon-jovi/