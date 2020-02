東京スカパラダイスオーケストラの新曲「Good Morning~ブルー・デイジー feat. aiko」が、本日2月20日(木)25:00より放送のニッポン放送「ナインティナイン岡村隆史のオールナイトニッポン」にて解禁される。

「Good Morning~ブルー・デイジー feat. aiko」は3月18日にリリースされるスカパラのデビュー30周年記念ベストアルバム「TOKYO SKA TREASURES ~ベスト・オブ・東京スカパラダイスオーケストラ~」の収録曲。この曲にはaikoがゲストボーカルとして参加している。

スカパラは昨年9月に神奈川・横浜アリーナで開催された番組発のライブイベント「岡村隆史のオールナイトニッポン歌謡祭 in 横浜アリーナ 2019」に出演。岡村と「めくれたオレンジ」「Paradise Has No Border」をコラボして親交を深めた。一方のaikoは岡村公認の「ナインティナイン岡村隆史のオールナイトニッポン」の“ヘビーリスナー代表”で、番組ゲストの常連。2017年の「岡村隆史のオールナイトニッポン歌謡祭」にも出演した。こういった3組の関係性により、「Good Morning~ブルー・デイジー feat. aiko」のオンエアが決定した。

ニッポン放送「ナインティナイン岡村隆史のオールナイトニッポン」

2020年2月20日(木)25:00~27:00