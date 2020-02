ピュアな歌声を奏でるデュオall at once、メジャーデビュー作は亀田誠治プロデュース

ボーカルデュオ「all at once」が4月29日にシングル『12cm』でメジャーデビューすることを発表した。



亀田誠治が手掛ける「12cm」は”キスをするのに最適な身長差が12cmである”という男女の身長差をキーワードに、6分越えの壮大なバラードで紡ぎ出すラブソング。また、収録曲「Take mo Chance」はTVアニメ『ぼくのとなりに暗黒破壊神がいます。』のオープニング主題歌にもなっている。また、デジタル盤(配信およびサブスクリプション)限定で上記に追加して、THE CHARM PARKが手掛ける「雨上がり架かる虹」を収録。







亀田誠治氏 コメント

二人の歌声を初めて聴いた時に、最近聴いたことがないくらいの王道感があるなと。「歌を聴かせる音楽」の本質を久しぶりに聴くことができ、鳥肌が立ちました。二人の歌声・音楽はたくさんの人の心の中にある原風景のようで、純粋に「これみんな好きなんじゃないの?」と思いました。何よりも自分が素直に好きだな、ぜひこのアーティストをプロデュースしてみたいなと思いました。



彼らの歌声の良さは、ピュア、無垢、少年性、不器用だけど愚直なまでに真っ直ぐで、一つ一つの言葉や歌詞の風景が心に刺さってくることです。「12cm」は、デビュー曲にして6分越えの壮大なバラードで思い切った楽曲だなと思いましたが、聴いている人の心の中で情景が見えたり、それぞれの人生のストーリーに変換し共感できるような、全方位に届く王道感というものを僕の中で大事にしました。ただ、古き良き王道のポップスをなぞっているだけではダメで、最新の技術や最先端の録音技術が必要なため、ミュージシャンやエンジニアも含めて、僕が信頼している最強のチームで挑ませていただいています。





<リリース情報>



all at once

デビューシングル『12cm』



発売日:2020年4月29日(水)

【パッケージ盤(CD+DVD)】

=CD収録曲=

1.「12cm」

2.「Take mo Chance」 ※アニメ「ぼくのとなりに暗黒破壊神がいます。」OP主題歌



=DVD収録曲=

「12cm」Music video+メイキング映像

その他特別映像収録予定



【デジタル盤】※配信・サブスクリプション

1.「12cm」

2.「Take mo Chance」

3.「雨上がり架かる虹」



all at once 公式ホームページ:https://aao.beinggiza.com