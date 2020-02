BiSH アユニ・Dのソロバンドプロジェクト「PEDRO」 新作EPは『衝動人間倶楽部』

BiSH アユニ・Dのソロバンドプロジェクト「PEDRO」 が4月29日に新作EP『衝動人間倶楽部』を発売する。



今作は新曲が4曲収録され、収録全曲リード曲、全曲のMVの制作、ツアー連動リリースとして全曲先行デジタルシングルカットされることが発表された。回生産限定盤には昨年8月29日に行われた「DOG IN CLASSROOM TOUR FINAL」のライブ映像と音源が完全収録される他、80分におよぶツアードキュメンタリー映像、100Pのツアー写真集が同梱される。







加えて、前作『THUMB SUCKER』に収録された「super zoozoosea」の再録版の配信も決定。



本日2月20日24時には新作EPの第1弾楽曲「感傷謳歌」がiTunes Store / Apple Music独占で先行配信が開始、さらに今夜21時よりオンエアーのJ-WAVE(81.3 FM)『SONAR MUSIC』内で初オンエアされることも決定。また「衝動人間倶楽部」収録の新曲4曲全てが同番組で初オンエアされることも決定している。



また、2020年3月21日(土)幕張メッセにて開催される「ツタロックフェス2020 supported by Tポイント」にもPEDROの出演が決定している。





<配信情報>



PEDRO

「感傷謳歌」



配信日:2020年2月21日(木)0時

Apple Music:http://smarturl.it/PEDROouka_am

iTunes:http://smarturl.it/PEDROouka_it



<商品情報>



PEDRO

1st EP『衝動人間倶楽部』



発売日:2020年4月29日(水)

・初回生産限定盤 BOX仕様[2CD+Blu-ray+photobook] 10000円(税抜)

・映像付通常盤 [CD+DVD] 5980円(税抜)

・[CD] 1500円(税抜)



=CD1収録曲=[全タイプ共通]

1. 感傷謳歌

2. WORLD IS PAIN

3. 無問題

4. 生活革命



=CD2収録曲=[初回生産限定盤のみ]

2019.08.29 TSUTAYA O-EAST

DOG IN CLASSROOM TOUR FINAL

1. EDGE OF NINETEEN

2. アナタワールド

3. 玄関物語

4. NIGHT NIGHT

5. GALILEO

6. ボケナス青春

7. SKYFISH GIRL

8. 甘くないトーキョー

9. MAD DANCE

10. ハッピーに生きてくれ

11. NOSTALGIC NOSTRADAMUS

12. ironic baby

13. 自律神経出張中

14. ゴミ屑ロンリネス

15. おちこぼれブルース

16. 猫背矯正中

17. Dickins

18. STUPID HERO

EN1. うた

EN2. ラブというソング

WEN1. 透明少女



=DVD収録曲=[映像付通常盤付属]

2019.08.29 TSUTAYA O-EAST

DOG IN CLASSROOM TOUR FINAL

1. EDGE OF NINETEEN

2. アナタワールド

3. 玄関物語

4. NIGHT NIGHT

5. GALILEO

6. ボケナス青春

7. SKYFISH GIRL

8. 甘くないトーキョー

9. MAD DANCE

10. ハッピーに生きてくれ

11. NOSTALGIC NOSTRADAMUS

12. ironic baby

13. 自律神経出張中

14. ゴミ屑ロンリネス

15. おちこぼれブルース

16. 猫背矯正中

17. Dickins

18. STUPID HERO

EN1. うた

EN2. ラブというソング

WEN1. 透明少女



=Blu-ray収録曲=[初回生産限定盤]

2019.08.29 TSUTAYA O-EAST

DOG IN CLASSROOM TOUR FINAL

1. EDGE OF NINETEEN

2. アナタワールド

3. 玄関物語

4. NIGHT NIGHT

5. GALILEO

6. ボケナス青春

7. SKYFISH GIRL

8. 甘くないトーキョー

9. MAD DANCE

10. ハッピーに生きてくれ

11. NOSTALGIC NOSTRADAMUS

12. ironic baby

13. 自律神経出張中

14. ゴミ屑ロンリネス

15. おちこぼれブルース

16. 猫背矯正中

17. Dickins

18. STUPID HERO

EN1. うた

EN2. ラブというソング

WEN1. 透明少女

Document of DOG IN CLASSROOM TOUR



PEDROオフィシャルHP:https://www.pedro.tokyo4





<イベント概要>



「ツタロックフェス2020 supported by Tポイント」



2020年3月21日(土)幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール

時間:開場9:00 / 開演11:00/ 終演21:30 ※変更可能性あり



=出演者=

秋山黄色<NEW>

ASIAN KUNG-FU GENERATION

THE ORAL CIGARETTES<NEW>

King Gnu

ゲスの極み乙女。

the chef cooks me

sumika

Tempalay

04 Limited Sazabys

FOMARE<NEW>

PEDRO

MY FIRST STORY

マカロニえんぴつ



チケット情報:

最終抽選受付【1月31日(金)18:00〜2月11日23:59】

専用URL:https://eplus.jp/tsutarockfes/

※申込枚数制限:お1人様4枚まで

※ご利用には「e+(イープラス)」への会員登録が必要となります(入会金・年会費は必要ありません)

※予定枚数に達し次第終了となります。



TSUTAYAプレミアムをご利用中の方で、ツタロックフェス2020に参加される方は、イベント当日使える「ドリンクチケット3杯分」をプレゼント!

※ドリンクチケットはイベント当日に会場にてサービス利用確認のうえ、お渡しさせていただきます。

一部店舗で1ヶ月無料実施中!TSUTAYAプレミアム登録はこちらから

http://tsutaya.jp/p_tsutarock/

※ツタロックフェス2020当日に会場で新規でお申込みいただいた方も対象となります。



イベント公式ホームページ:http://tsutaya.jp/tsutarockfes2020/