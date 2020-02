瀧本美織が主演を務め、岐洲匠と共演するFODのオリジナルドラマ『運命から始まる恋 -You are my Destiny-』が配信中。第1話の「MIRACLE~付箋女に奇跡が起きた」では、瀧本演じる平凡なメガネOL・佐藤彩と、岐洲演じるイケメン御曹司・一条慶の出会いが描かれた。



昔ながらの街並みが残る下町の隅咲町に家族と暮らしながら、一流の法律事務所で契約社員として働いている彩は、元来の生真面目さから、いつも他人から用事を押し付けられていた。気がつけば体中、雑用の書かれた付箋まみれ。「自分が損しても何も言えないただの臆病者。嫌われたくないから断れないだけで、個性のない女なの」と心の中で自嘲していた彩だったが、ある日、同じ事務所に勤める弁護士の山口(水石亜飛夢)からランチに誘われ、舞い上がってしまう。



本作は、台湾で史上No.1視聴率を記録した 『You Are My Destiny』(邦題『ハートに命中!100%』)の前半部分をベースにしたラブストーリーで、ドラマは彩の視点と御曹司の慶の視点で展開。彩が山口とランチを楽しみながら「彼が運命の人?」と浮足立っている頃、慶も、ニューヨークにバレエ留学していた恋人の白石杏奈(石川恋)との1年ぶりの再会を心待ちにしていた。



日本を代表する日用品メーカー・万麗堂の若社長で一条家の跡取りでもある慶は、歴代当主が短命だったため、祖母から1か月以内に婚約者を見つけ、1年以内に子供を作ることを約束させられていた。慶は、祖母に「あいつがニューヨークから帰ってきますから」と、杏奈との結婚を宣言。自分の母校である聖王大学の同窓会で杏奈にプロポーズしようとしていた。一方で彩も、同じく聖王大学出身の山口から、1泊2日で行われる同窓会のパートナーとして、同伴の誘いを受けていた。



しかし、同窓会当日、慶は杏奈と会えずじまいで、彩も山口の気持ちが自分に向いていなかったことを知る。酒を飲まされ、会場となったホテルで泥酔してしまった彩は「舞い上がっちゃってバカみたい」と部屋に戻り、ふて寝。しかし、そこは慶の部屋だった。そこへ万麗堂に対して恨みを持つ工場の従業員から薬を盛られた慶は朦朧とした意識の中、自分の部屋へ。そこでベッドで寝ている彩のことを恋人の杏奈だと思った慶は、そのまま彩と一夜を共にしてしまう。第1話は全10話からなる物語のほんの序章。2話以降からは、一夜の過ちを犯してしまった2人が、子供を授かるという驚きのストーリーが繰り広げられていく。



2人の関係性や心境の変化に重点を置いたストーリー展開はもちろん、ドラマを彩るキャラクターたちにも注目。慶になにかと世話を焼く“おネエ”な秘書を現在放送中の『エ・キ・ス・ト・ラ!!!』(カンテレ、毎週木曜24:55~※関西ローカル)にも出演中の中林大樹がコミカルに演じたり、彩に恋のアドバイスを送るたくましい姉をバラエティ番組でもお馴染みの野呂佳代が担当したりと、キラリと光る配役で楽しませてくれる。また、1話では一瞬しか登場しない時任勇気演じる謎のイケメン・岡本隼人の存在も気になるところ。



そんな個性豊かな登場人物たちの中心にいるのが、メインの2人。2020年の年明けから、『相棒SP』や『破天荒フェニックス』など、話題作への出演が続く瀧本の安定感は抜群で、お人好しで垢抜けない彩を違和感なく演じている。



また岐洲も、クールなイケメン御曹司を嫌味なく好演。野呂も出演したFODのオリジナルドラマ『こんな未来は聞いてない!!』で存在感を示した岐洲は、本作でも肉体美を披露したり、様々なファッションに身を包んだりと、その魅力を最大限に発揮している。



SNSには、さっそく第1話を視聴した人のコメントも。「面白かった~。全10話だから原作より展開早そう」「岐洲さん演じる一条慶が王子様なイケメンなのに表情がころころ変わって、クールとコミカルとキュートとセクシー全部盛りでした!」「付箋見ると美織ちゃん思い出しそう」などの投稿で盛り上がっていた。