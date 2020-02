BiSH新曲『co』がリアル脱出ゲームのテーマソングに決定、スペシャルライブ付きの豪華公演も

“楽器を持たないパンクバンド”BiSHの新曲『co』がリアル脱出ゲーム「夜のゾンビ遊園地からの脱出」のテーマソングに決定した。

「夜のゾンビ遊園地からの脱出」は、全国各地の夜の遊園地を貸し切り、仕掛けられた謎や暗号を解き明かすゲーム・イベント「全国夜の遊園地シリーズ」の最新作。今年4月から来年にかけて東京、北海道、福岡、大阪、大分、三重、広島の全7都市にて順次開催される。



リアル脱出ゲームのテーマソングにBiSHの曲が起用されるのは、2016年に開催された「ある病院からの脱出」での『ヒーローワナビー』以来2度目となる。テーマソングは前回に続き、イベントのイメージに沿った書き下ろしとなる。今回のテーマソング『co』は主人公の「僕ら」が、仲間とともに悩みや後悔を前向きに乗り越えていく、BiSHならではの力強さと爽快さが魅力の1曲に仕上がっている。



4月15日(水)には、テーマソングの起用を記念して、よみうりランドにて「夜のゾンビ遊園地からの脱出」終演後に、BiSHスペシャルライブが行われる豪華公演も開催される。チケットはBiSHの公式ファンクラブ会員限定での販売となる。さらに、前売券購入時限定で、ここでしか手に入れることのできない「ZOMBiSH Tシャツ」も販売される。



▽BiSH特別公演チケット発売スケジュール

抽選受付期間:2月22日(土)10:00~2月28日(金)23:59

※チケット販売は抽選予約

抽選結果確認期間:3月4日(水)12:00~3月10日(火)23:59

入金期間:3月4日(水)12:00~3月11日(水)23:59

一般発売(キャンセル分受付):3月14日(土)10:00~

※チケット販売は先着受付

※チケットはBiSH official fanclub “SMELLS LiKE TEEN SPiRiTS”限定販売。



BiSH official fanclub:https://bish.fc.avex.jp



イベント特設サイト:https://realdgame.jp/zombiepark/