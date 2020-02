横浜銀蝿40th、当時の映像を織り交ぜたMV「Again」公開

横浜銀蝿40thが、本日リリースしたオリジナル&ベストアルバム『ぶっちぎりアゲイン』より「Again」のMVを公開した。



結成40周年を迎え、オリジナルメンバーである、嵐、翔、TAKUに加え、37年の沈黙を破りJohnnyが初合流を果たし、2020年、オリジナルメンバー4人により1年間の期間限定完全復活を発表した横浜銀蝿40th。



「Again」は、1983年12月31日に新宿コマ劇場公演で解散してから約37年という年月が過ぎて、改めて解散したあの日の想いや”俺たちはこうやってやってきた”ということを皆に伝えたい、もしまたこのメンバーで揃った時には一緒に楽しもうよ、というメッセージを伝えるために作られた楽曲。MVは当時の映像と現在の姿を織り交ぜて構成されており、当時の活動をみてきたファンから、横浜銀蝿40thを初めて聴く若いリスナーまで、幅広い層に楽しめられる映像作品に仕上がっている。







横浜銀蝿40thは、3月より全国7ヶ所で開催される「横浜銀蝿40th コンサートツアー2020 ~Its Only Rockn Roll集会 完全復活編 Johnny All Right!~」のチケットが即完したため、3月28日(土)にZepp Namba 、3月29日(日)にZepp Nagoya 、5月16日(土)にZepp Tokyoの3会場にて追加公演として、昼公演の開催も決定。こちらのチケットは3月7日に一般発売される。





<ツアー情報>



横浜銀蝿40th コンサートツアー2020 ~Its Only Rockn Roll集会 完全復活編 Johnny All Right!~



2020年3月7日(土)横浜市教育会館

2020年3月22日(日)Zepp Sapporo

2020年3月28日(土)Zepp Namba

2020年3月29日(日)Zepp Nagoya

2020年5月3日(日)KT Zepp Yokohama

2020年5月6日(水・祝)Zepp Fukuoka

2020年5月16日(土)Zepp Tokyo



全席指定:前売 8,800円(税込 / DRINK代別)

追加公演チケット一般発売日:2020年3月7日(土)

詳しくはコチラ:https://ginbae40th.com/schedule/93/



■商品概要

オリジナル&ベストアルバム

横浜銀蝿40th『ぶっちぎりアゲイン』

発売中

詳しくはこちら

https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t11960/



横浜銀蝿40th HP

https://ginbae40th.com/