TK from 凛として時雨、3年半ぶりのアルバム『彩脳』全貌公開

TK from 凛として時雨が、4月15日発売予定の約3年半ぶり4枚目のフルアルバムの詳細情報を公開した。



今作のタイトルは『彩脳』。これまでのタイアップシングル3作品に加えて、ヨルシカのsuisをゲスト・ボーカルに迎えた配信限定シングル『melt』も収録される。また、初回生産限定盤には昨年12月にBunkamuraオーチャードホールにて行われたプレミアム・アコーステイックライブ「Bi-Phase Brain "R side"」の音源を収録したCDが付属される。



また、ニューアルバム『彩脳』を引っ提げて4月より全国ツアー「TK from 凛として時雨 彩脳 TOUR 2020」もスタート、2020年4月22日の恵比寿リキッドルームを皮切りに、全11公演の過去最長となるツアーが行われる。今ツアーでのサポートメンバーは、新たにピアノにちゃんMARI(ゲスの極み乙女。)、片木希依(jizue)が参加する。



<リリース情報>



TK from凛として時雨

4thアルバム『彩脳』



発売日:2020年4月15日リリース

初回限定盤(2CD):4545円(税抜)

通常盤:3000円(税抜)



・シングル『蝶の飛ぶ水槽』+4thアルバム『彩脳』ダブル購入者特典

A賞:公開リハーサルご招待(5月23日大阪公演、5月29日愛知公演、6月4日東京公演のみ各公演10名様)

B賞:シリアルナンバー付きサイン入りフォトプリント(10名様)



<ツアー情報>



「TK from 凛として時雨 彩脳 TOUR 2020」



2020年4月22日(水)東京・LIQUIDROOM

2020年4月25日(土)福岡・DRUM LOGOS

2020年4月26日(日)広島・広島 CLUB QUATTRO

2020年4月29日(水・祝)神奈川・KT Zepp Yokohama

2020年5月9日(土)石川・金沢 EIGHT HALL

2020年5月17日(日)北海道・札幌 PENNY LANE24

2020年5月23日(土)大阪・なんばHatch

2020年5月24日(日)香川・高松MONSTER

2020年5月29日(金)愛知・名古屋 DIAMOND HALL

2020年5月31日(日)宮城・仙台Rensa

2020年6月4日(木)東京・中野サンプラザホール



Support Members

Drums:BOBO, Bass:吉田一郎不可触世界, Violin:佐藤帆乃佳

Piano:◆ちゃんMARI(ゲスの極み乙女。)/ ◇片木希依(jizue)



チケット:立見 5200円(税込/D別)

2F着席指定席・指定席 6000円(税込/D別)

※2F着席指定席…KT Zepp Yokohama、なんばHatchの取扱い、指定席…中野サンプラザホールの取扱い

一般発売日:2020年2月29日(土)10:00



・高校生以下キャッシュバック

高校生以下の方は会場にて500円キャッシュバックあり。 小学生は年齢を証明できるものを、中学生・高校生の方は学生証をご持参下さい。

キャッシュバックは、当日ご来場された方に限ります。後日の対応はございませんので、当日お受取り忘れのない様お気をつけ下さい。(東京公演、神奈川公演は入場前のみ対応いたします。)



《着席指定席について》

公演中は着席にてご覧頂きます。(立見観覧不可)