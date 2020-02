2月10~15日の朝のワイドショーで最も長時間取り上げられたのは、歌手の槇原敬之容疑者が13日、覚醒剤と危険ドラッグ「ラッシュ」を所持していた疑いで逮捕されたニュースで放送時間は計5時間1分8秒だった。テレビ番組・CM調査分析会社「エム・データ」の調べで明らかになった。

調査対象は、期間中にNHK、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日で放送された午前10時半までのワイドショーとニュース番組で、芸能に関連する話題の放送時間を集計した。

2位は世界最高峰の映画の祭典「第92回アカデミー賞」の授賞式が10日(日本時間)、米ロサンゼルスのドルビー・シアターで開催され、韓国映画「パラサイト 半地下の家族」(ポン・ジュノ監督)が作品賞など4冠を受賞した話題で放送時間は計3時間14分38秒だった。3位は木村拓哉さんの初ソロライブツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」の初日が8日、国立代々木競技場第一体育館で開催された話題で放送時間は計33分53秒だった。

エム・データは、東京、名古屋、大阪地区のテレビ局で放送された番組やCMを、専門スタッフが見て、テレビ番組やCMをテキスト化、データベース化して「TVメタデータ」を構築している。

4位以下は次の通り。(敬称略)

4位 千葉雄大&「乃木坂46」白石麻衣・映画「スマホを落としただけなのに囚われの殺人鬼」公開直前イベント 5位 新田真剣佑・舞台「星の大地に降る涙 THE MUSICAL」公開けいこ 6位 田中みな実・「ニベアデオドラントアプローチパールトーン」新商品PR発表会 7位 市川海老蔵&堀越勸玄・歌舞伎座公演襲名披露狂言発表会見 8位 松本白鸚&松本幸四郎・第三十六回「四国こんぴら歌舞伎大芝居」製作発表 9位 さかなクン・「国際経済・外交に関する調査会」出席 10位 ビートたけし・再婚