圧倒的な可愛さ！『マンダロリアン』よりザ・チャイルドがホットトイズから誕生!!

「ディズニーデラックス」で独占配信中の『スター・ウォーズ』初の実写ドラマシリーズ、『マンダロリアン』から、「ザ・チャイルド」の1/1スケールスタチューと、キュートな「POP!」シリーズから2種類のサイズが登場!



『マンダロリアン』は、帝国が崩壊した後のバウンテバウンティハンター(賞金稼ぎ)として生きる一匹狼の凄腕ガンファイター・マンダロリアンの姿を描く物語。

そんな『マンダロリアン』第1話で初お目見えする「ザ・チャイルド」が、この度、ホットトイズより各種フィギュアになった!

ホットトイズが国内正規代理店を務める「サイドショウ」「ファンコ」からのラインナップとなる。



「キング・オブ・ハイエンド」の老舗メーカー、サイドショウからは、迫力の1/1スケールの「ザ・チャイルド」が、全高約42センチのスタチューとして登場!

大きな瞳、尖った耳、グリーンの皮膚に頭部の皺や産毛が特徴的なヘッドや、3本指の小さな手、布製のベージュのコートなどなど、細部に至るまで精巧に造り込まれている。

右手には、お気に入りの玩具である、宇宙船のシフトレバーから取り外した丸い取っ手を握りしめ、台座は宇宙船内部をイメージした造形に。

思わず側に置きたくなるカワイさ!



そしてファンコ社の、つぶらな瞳が印象的なキュート・ミニマルなデザインで立体化する「POP!」シリーズにもザ・チャイルドが登場!

通常サイズの全高約9センチと、大きめサイズの全高約25センチの2種類が4月に発売される予定。さらにサイズだけでなく、表情もそれぞれ異なっているので両方並べて飾りたくなること請け合いだ。





『マンダロリアン』【等身大スタチュー】ザ・チャイルド by サイドショウ



定価:5万8,000円(税込)/高さ:約42センチ

発売予定時期:2020年9月

取扱店:ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほか



(C) & TM Lucasfilm



【POP!】 『マンダロリアン』ザ・チャイルド(10インチ版)

【POP!】 『マンダロリアン』ザ・チャイルド

by ファンコ ※2体セットではありません。



【画像左】定価:5,800円(税込)/高さ:約25センチ

【画像右】定価:1,800円(税込)/高さ約9センチ

【共通】

発売予定時期:2020年4月

取扱店:ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほか



★『マンダロリアン』公式サイト https://www.disney.co.jp/deluxe/program/mandalorian.html



