負傷離脱中となっているバルセロナBのU-23日本代表MF安部裕葵に、チームメイトからエールが送られた。バルセロナの公式HPやTwitterがその模様を公開している。

2月2日に行われた試合で右大腿二頭筋の断裂を起こして、11日に手術を行った安部。その離脱期間はおよそ5ヶ月と見込まれており、東京オリンピックにも黄信号が点ってしまった。

ここで、16日に行われたバルセロナB対アトレティコ・レバンテの試合の入場時に、チームメイトが「がんばれ、裕葵!」と書かれたTシャツを着用し、励ましのメッセージを送った。

これに安部も自身のインスタグラムを更新し、「With love one can live even without happiness.

You mean so much to me.Thank you so much😘😘😘 (幸運でなくても愛があれば十分です、あなた達は大切です、

ありがとう)」とコメントした。