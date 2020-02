BTS“大ヒット写真集″撮影オフショット映像を特別公開

BTS(防弾少年団)写真集『Dicon BEHIND THE SCENE ~僕たちが一緒なら砂漠も海になる~』の撮影オフショット映像が19日(水)公開された。



先月アメリカで行われた「第62回グラミー賞」で堂々たるパフォーマンスを披露し、名実ともに世界的アーティストになったBTS。



そんな彼らの写真集「Dicon BEHIND THE SCENE ~僕たちが一緒なら砂漠も海になる~」の日本版が昨年8月に発売され、初回予約は1日あまりで完売した。ファンの熱いリクエストにこたえて行った同年12月の追加予約も圧倒的な大反響となっている。



本作では220ページにわたって撮り下ろされた327枚の写真と、それぞれが心の内を語った1万文字を超えるインタビューなどが収録されている。そして今回、アメリカLAのビル屋上で行われた撮影風景のオリジナル映像を特別公開。撮影に臨む真剣なまなざし、オフでのリラックスした表情など7人の魅力を捉えたファン垂涎のプレミアムな映像になっている。







▽BTS(防弾少年団)写真集『Dicon BEHIND THE SCENE ~僕たちが一緒なら砂漠も海になる~』(光文社)

定価:5,500円+税(別途送料650円)

販売サイト:光文社公式ECサイト https://kokode.jp/

※クレジットカード決済および代金引換に対応